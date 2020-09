Boussaboun in FC Rijnmond: 'Feyenoord-spits Jørgensen wil te graag'

Ali Boussaboun ziet dat Nicolai Jørgensen het lastig heeft in de voorhoede van Feyenoord. Hij vermoedt in FC Rijnmond dat de spits van de Rotterdammers zichzelf een bepaalde druk oplegt. "Jørgensen wil te graag”, denkt Boussaboun.

In FC Rijnmond sprak presentator Bart Nolles ook met Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en analist Harry van der Laan over de Deense spits, die bij het 1-1 gelijkspel tegen FC Twente het moeilijk had. “Jørgensen moet het van de aanvoer hebben. Als je dat wilt, dan past Jens Toornstra beter bij hem”, waarmee Bischop wil aangeven dat Toornstra beter op de plek van Mark Diemers kan spelen.

“De speelstijl van Feyenoord zou agressiever mogen”, vindt Van der Laan. “Feyenoord moet meer naar voren durven spelen. Dan maak je daar niet alleen Jørgensen, maar ook Bryan Linssen sterker mee.”

Kijk hieronder naar de volledige uitzending van FC Rijnmond, waarin het ook ging over de niet nageleefde coronaregels door Feyenoord-supporters.

