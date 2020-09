Marnix en Jordy begonnen tijdens de coronapiek een horecazaak

Het is een spannende tijd geweest voor ondernemers Marnix van Brasserie De Eenling en Jordy van koffiebar Namasté. Beiden openden hun horecazaak tijdens de piek van de coronacrisis en konden toen geen fysieke klanten ontvangen in hun zaak door de semi-lockdown. Hoe vergaat het ze een paar maanden na de opening?

"Wil je wat drinken?", vraagt Jordy Lassooij van koffiebar Namasté aan het Deliplein in Katendrecht. Vervolgens maakt hij een dubbele espresso. Op de gram nauwkeurig weegt hij het gewicht van de bonen. "Naast goeie bonen gaat in een kopje koffie een hoop aandacht en liefde."

Onzekerheid

Jordy zeg dat de zaak boven verwachting goed loopt. Buurtbewoners en toeristen weten zijn zaak te vinden. Maar hij is ook realistisch. "Het blijft onzeker. Momenteel is deze regio code rood voor Belgische en Duitse toeristen. Dat is de afgelopen week twintig procent van onze omzet geweest."

Hij had ooit een kantoorbaan, ging reizen en koos vervolgens voor een eigen zaak. Een keuze waar hij nog altijd veel voldoening uit haalt. "Het is heel hard werken, maar ik heb wel het gevoel dat ik aan mijn eigen droom aan het werken ben."

Sterrenrestaurants

In tegenstelling tot Jordy had Marnix Benschop wel veel horeca ervaring. Hij werkte onder meer voor sterrenrestaurants in Rotterdam (Ivy van François Geurds) en in het buitenland (onder andere Fat Duck in het Verenigd Koninkrijk en Noma in Kopenhagen). Hij is de eigenaar en chef van Brasserie de Eenling in Schiedam.

Hij werkt met een wekelijks menu. Vandaag is het hoofdgerecht risotto van gekarameliseerde uien die hij alvast aan het voorbereiden is in de keuken. Tijdens de lockdown is hij opengegaan. Gasten konden toen alleen nog maar afhalen. Een gedwongen keuze omdat er geld verdiend moest worden. "Het had niet mijn voorliefde maar het was wel leuk om te doen."

Andere wereld

"Het was fijn dat we positief ontvangen zijn in Schiedam", zegt Marnix. Op 1 juni mocht de horeca weer mondjesmaat open. "Alsof we in een andere wereld stapten." Het was voor hem schakelen om gerechten weer op een bord te serveren in plaats van in bakjes en direct feedback te krijgen van gasten.

Hoe zien beide heren de toekomst? Jordy ziet mogelijkheden in een winterterras. Het stadsbestuur van Rotterdam heeft het plan om de extra terrassen voor de horeca tot 1 april volgend jaar toe te laten. Marnix hoopt op een positieve 'mindset' van gasten zodat ze vaker de deur uit gaan. "Dan zie ik de toekomst rooskleurig tegemoet."