Dit kun je doen om je werkgeluk te verbeteren: 'Het gaat nou eenmaal op en neer'

Ondanks de coronacrisis is ons werkgeluk over het algemeen iets gestegen, blijkt uit een onderzoek naar werkgeluk dat maandag is gepresenteerd. Toch voelt niet iedereen zich blijer op zijn werk. Rijnmondexpert Maartje Wolff legt uit hoe dit zit en hoe je werkgeluk kunt verbeteren.

"In de eerste weken van de crisis zakte ons werkgeluk enorm, maar je ziet dat na verloop van tijd het toch weer op het oude niveau terugkomt", legt Maartje uit.

Verschillen tussen sectoren

Het meest opmerkelijke uit het onderzoek zijn volgens Maartje de verschillen tussen sectoren. "Algemeen is het iets gestegen, maar we zien dat bijvoorbeeld de bouwsector heel hoog scoort. Die hebben niet zoveel van de coronacrisis gemerkt en geven het allerhoogste werkgelukcijfer: een 8. Je ziet dat horeca en entertainment nu een stuk lager scoren. Dat is nu ongeveer een 6,8."

Tips

Volgens Maartje kun je verschillende dingen doen om je werkgeluk te verbeteren. Maar belangrijk is om je te realiseren dat werkgevers niet verantwoordelijk zijn voor het werkgeluk van hun werknemers. "Je kan niet zeggen dat werkgevers het werkgeluk hoog moeten houden. Daarnaast is het ook niet zo dat je iedere dag even gelukkig moet zijn. Werkgeluk gaat nou eenmaal op en neer. Het gaat om emoties."

Bedrijven kunnen volgens Maartje wel veel doen aan een positieve werkcultuur door mensen bijvoorbeeld waardering te geven. "Dat draagt echt bij aan geluk."

Ook is het belangrijk om het effect van thuiswerken niet te onderschatten. Bij thuiswerken voelen mensen zich minder verbonden en zijn online meetings ontzettend vermoeiend. "Dat doet ook wat met je."

Volgens Maartje voelen we ons online minder veilig dan wanneer je mensen fysiek ontmoet. Daardoor moeten onze hersenen steeds aan staan. Daarom zou je voor een online meeting moeten bedenken hoe collega's zich wel veilig kunnen voelen. Bijvoorbeeld in kleinere groepen.

Week van het Werkgeluk

Dit jaar is het de derde editie van De Week van het Werkgeluk. Rijnmondexpert Maartje Wolff is initiatiefnemer van deze bijzondere week.