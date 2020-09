Een beurs met meer dan duizend bezoekers in coronatijd? Het kan, in Gorinchem

Een beurs met duizenden bezoekers in coronatijd? Het kan, in Gorinchem

De eerste beurs in de Gorinchemse Evenementenhal sinds de uitbraak van het coronavirus is een feit. Ruim 1500 bezoekers nemen maandag een kijkje bij de Trendz beurs. Hoe dat kan? "Door tijdsloten, een anderhalvemeter-inrichting, looproutes en aangepaste in- en uitgangen."

De Evenementenhal heeft weer veel bezoekers over de vloer. Daar hebben ze lange tijd op gewacht. Sinds maart is er geen beurs meer geweest. Het laatste evenement, het Sign & Printfestival, moest halsoverkop gestaakt worden door de aangescherpte coronaregels. De hal is sindsdien alleen in gebruik geweest als tijdelijke coronateststraat.

Beursorganisator Cornelien Baijens loopt tevreden door de hal waar de Trendz beurs wordt gehouden. Het is een beurs waar standhouders woonaccessoires aanbieden aan winkeliers. Van kerstdecoratie tot schilderijen. "Het is hartstikke leuk om weer een beurs te organiseren. We zijn back in business. Ik ben heel gelukkig."

Er zijn veel maatregelen genomen om de beurs veilig te kunnen organiseren. In de hal zie je looproutes en het personeel draagt mondkapjes. Alle bezoekers moeten zich van te voren registreren. "We doen alles om het voor de bezoekers en exposanten zo veilig mogelijk te maken", verzekert Cornelien.

We mogen weer

De bezoekers en standhouders zijn in ieder geval blij dat ze weer zaken mogen doen. De kerstdecoratie moet tenslotte wel besteld worden. "Ik heb het gevoel dat we eindelijk weer aan het werk zijn. Dat was wel nodig!" lacht een bezoekster. Standhouder Jan van der Vlugt vult haar aan: "We mogen weer! Een aantal maanden lagen de beurzen stil en ik ben blij dat we weer wat kunnen doen!"