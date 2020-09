Frustratie bij ondernemers op Flakkee om 'onterechte' code rood

De telefoon staat roodgloeiend. Duitsers en Belgen annuleren hun geboekte vakanties. De gasten die er al waren hebben bijna allemaal hun biezen gepakt. Door de ‘code rood’ die is afgegeven voor de randstad vanwege het hoge aantal coronabesmettingen wordt de toeristische sector op Goeree-Overflakkee hard getroffen. "Ze pakken gewoon hun camper en rijden in nog geen tien minuten naar Zeeland, waar alles nog normaal is."

Op vakantiepark De Ridderstee in Ouddorp is zestig procent van de boekingen afgezegd. Het gevolg; lege huisjes met dichte gordijntjes. En dat terwijl het park bijna vol zou zitten.

"Heel frustrerend dit", vindt parkdirecteur Jeroen den Hollander. "De cijfers geven aan dat het aantal besmettingen op het eiland niet hoger is dan op andere plekken en toch worden we qua regelgeving gelijk getrokken met het stedelijk gebied. Een mooi naseizoen dat het jaar goed had moeten maken wordt ons nu door de neus geboord."

Op de grens

Zeil- en surfcentrum Brouwersdam zit helemaal dicht tegen de grens met Zeeland. "Als je in het water springt ben je in Zeeland", aldus manager Rick Jendrusch. Toch valt de grond waarop het centrum staat, inclusief de bijbehorende vakantiehuisjes nog onder Zuid-Holland en heeft hij het te doen met de regels vanuit de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

"Ook hier is afgelopen weekend zestig procent van de boekingen geannuleerd. En mensen die niet komen overnachten, drinken hier ook geen bakje koffie en ze komen ook niet surfen."

Jendrusch zag ook gasten midden in de nacht op stel en sprong vertrekken toen de code rood was afgekondigd. "We hadden het niet aan zien komen. Mensen waren gewoon een beetje in paniek."

Dun bevolkt gebied

De code rood houdt voor de Belgen en Duitsers in dat niet-essentiële reizen naar Noord- en Zuid-Holland verboden zijn. Bij terugkomst moet er een coronatest gedaan worden en volgt er twee weken quarantaine.

"En dat terwijl we hier in open en uitgestrekt gebied zitten aan het strand, aan het water. Het is hier dun bevolkt, dus er is eigenlijk niks aan de hand. Heel unfair, vinden we", besluit Jendrusch.

Den Hollander hoopt dan ook dat er alsnog gekeken wordt naar een regionale splitsing. "Ik snap dat je ergens een grens moet trekken, maar dit heeft zo’n enorme impact. Dit is voor heel veel ondernemers echt heel slecht en misschien wel funest."