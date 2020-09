Aboutaleb: bij volgende overtreding mogelijk geen publiek meer bij Feyenoord

Feyenoord-fans stonden of zaten dicht op elkaar bij het thuisduel tegen FC Twente. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Bij alle thuiswedstrijden van Feyenoord moeten er 25 beveiligers bij, die specifiek controleren op het houden van anderhalve meter afstand in de Kuip. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in een brief aan de club. Gaat het weer mis, heeft dat mogelijk drastische gevolgen.