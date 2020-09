Het Sloopteam aflevering 3 - niet meer zuipen, snuiven en neuken, alleen maar lopen

Een groep Rotterdamse vrienden wil wat we allemaal wel eens willen: gezonder leven. Ze stellen daarom een ambitieus doel. Ze gaan de mooiste marathon ter wereld lopen. Er is alleen een klein probleem: ze zuipen, snuiven en leven zo hard, dat het lopen van 42,2 kilometer ongeveer net zo waarschijnlijk is als Jules Deelder die uit de dood opstaat en opeens plat Amsterdams praat.

In aflevering 3 zien we dat Ed teleurgesteld is in trainer Dick, die niet is komen opdagen. Maar hij kan ook niet langer boos zijn op de man die hij al 30 jaar kent, dus gaat hij bij Dick langs. Voor wat ontspanning gaat het Sloopteam naar de yoga en om de week goed af te sluiten een laatste avond helemaal los. Na vanavond niet meer zuipen, niet meer snuiven, niet meer slikken, niet meer neuken. Alleen maar lopen lopen lopen lopen.

Bekijk de derde aflevering van Het Sloopteam hierboven! Elke maandag rond 19.00 uur verschijnt er een nieuwe aflevering op deze site en op ons YouTube-kanaal.