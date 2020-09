Buren van illegaal huisfeest studenten: 'Het is kinderachtig gedrag'

De buren van het studentenhuis op de hoek van de Oostzeedijk en de Avenue Concordia zijn het gedrag van de studenten zat. Zaterdagavond werd een feest in het studentenhuis dat gelieerd is aan studentenvereniging RSC door de politie beƫindigd. Daarbij zijn 36 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de coronamaatregelen.

Volgens buurman Kevin was het vooral op straat een chaos na het politie-ingrijpen. "De politie had nogal moeite om de studenten weg te krijgen. De mensen van het feestje waren onder invloed, daardoor heeft de politie tot drie straten verderop opgetreden om studenten weg te houden bij het pand."

Buurman Cees beaamt het verhaal. "Er stonden rond kwart voor acht meerdere politiebusjes bij het pand. Daar werden de mensen één voor één uit het huis gehaald om een boete te krijgen."

Overlast

Volgens Cees hebben de buren wel vaker last van hun studerende buren. "Er is weleens overlast en dan komt de politie om de studenten tot stilte te manen, maar zulke excessieve overlast hebben we nog nooit gehad."

De buren geven de studenten de nodige signalen om ervoor te zorgen dat de rust bewaard blijft rondom de huizen. "Als je kijkt hoe vaak we om elf uur 's avonds waarschuwen vanaf onze balkons en vragen of het zachter kan. We moeten gewoon om zes uur opstaan om te gaan werken. Ze lijken daar gewoon maling aan te hebben."

"Het is kinderachtig gedrag", veroordeelt Kevin het gedrag van de studenten. "Ze zijn nog niet volwassen genoeg om de effecten te zien van hun gedrag. Soms moet je ze dan in bescherming tegen zichzelf nemen. Dat proberen wij te doen en zaterdag dus ook de politie."

Door tuinen

Direct nadat de politie aanbelde vluchtten feestgangers via de achterzijde het pand uit. Daarbij zijn enkele studenten door tuinen van buren gevlucht volgens Kevin. "Onze tuinen liggen tegen elkaar aan en ingesloten door de huizen. De studenten die vluchtten gingen door tuinen van buren heen."

"Ik denk dat het goed is dat de politie ingegrepen heeft", zegt buurman Cees. "Dat het zo excessief uit de hand is gelopen hoeft van mij ook niet, maar het is goed dat er een pas op de plaats is gemaakt. We proberen als buurtbewoners de dialoog te zoeken, maar in de afgelopen jaren heb ik echt het gevoel gekregen dat we politieagent moeten spelen."

Toch is er wel enig begrip vanuit de buurt voor de studenten. "We snappen heel goed dat ze niet naar de sociëteit en de universiteit kunnen en toch vertier willen. Alleen ze realiseren zich niet dat ze vele 'gewone' bewoners tot overlast zijn."

De buurmannen hebben weinig vertrouwen in een verbetering van de situatie met de feestende studenten. "Ik denk dat de aandacht hiervoor gaat verdampen en dat het daarna doorgaat zoals het was."