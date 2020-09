Rijnmond-poll: kleine meerderheid vindt dat voetbalfans zich aan de regels moeten houden

Voetbalfans moeten zich aan de regels houden, anders wordt het spelen zonder publiek. Dat vindt een kleine meerderheid van de ruim 11 duizend stemmers op onze Rijnmond-poll. Daarin stelden we de vraag: is premier Rutte te ver gegaan met zijn uitspraak dat voetbalsupporters 'gewoon hun bek moeten houden en de wedstrijd moeten kijken'?

Die uitspraak deed Rutte als reactie op het gedrag van (onder andere) Feyenoord-supporters, afgelopen zondag in de Kuip. Die lieten zich tijdens Feyenoord-FC Twente (1-1) meerdere malen horen via gejuich en gezang, wat in strijd is met de huidige coronamaatregelen.

In onze poll vindt ruim 43 procent van de stemmers dus dat voetbalfans zich aan de regels moeten houden en dat er anders zonder publiek gespeeld moet worden. Daarnaast vindt 36 procent juist het tegenovergestelde: voetbal is emotie, juichen en zingen hoort er bij, Rutte weet niet waar hij het over heeft. Tot slot is ruim twintig procent het met de boodschap van Rutte eens, waarbij die groep wel vindt dat een premier zo niet hoort te praten.

Van 'voetbal is nou eenmaal emotie' tot 'hij is modern'

Op de Facebookpagina van Rijnmond werd massaal gereageerd op de poll. Zo vindt David Helder dat "voetbal nou eenmaal emotie is en dat elke hardwerkende burger in het weekend een duel van zijn club wil zien met een biertje erbij." David schrijft verder: "Ik was vorige week bij Slask Wroclaw-Lech Poznan! Wat een geweldige sfeer was dat, en daar mag het wel 50 procent fans in de stadions!"

Susan Verschuren neemt het voor de premier op. "Hoe zou hij het dan duidelijk moeten maken? Tegenwoordig is dit "straat" taal dus hij is aardig modern zou ik zeggen. Op de ABN-manier blijkt het niet door te dringen." Nel Van Welie de Groot sluit zich daarbij aan: "Luisteren de mensen niet naar zijn ABN-uitspraken, dan maar op zeer duidelijke wijze waar geen woord Spaans bij zit."

"Maar wat netter in zijn taal had wel op zijn plaats geweest", vindt Jolanda Bosman.