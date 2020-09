Het weer van vandaag: lokaal grijs, later volop zon

Vanmorgen start de dag op veel plekken grijs met kans op nevel of mist. In de loop van de ochtend komt de zon er steeds beter bij en vanmiddag schijnt de zon weer uitbundig. De temperatuur loopt dan op naar 21 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Er waait een overwegend zwakke zuidwestenwind. Om 15:30 uur start de astronomische herfst, wanneer de zon loodrecht op de evenaar staat.