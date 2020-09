Gerben uit Ridderkerk wil het Pieterpad niet in 26 maar in 4 dagen lopen

In gesprek met Gerben Oevermans over zijn recordpoging op het Pieterpad

Het is een route waar een gemiddelde wandelaar 26 dagen over doet. Het Pieterpad, van Pieterburen in het hoge noorden naar de Sint-Pietersberg ten zuiden van Maastricht, een afstand van 498 kilometer. Gerben Oevermans uit Ridderkerk heeft een ambitieus plan, hij wil de snelste Nederlander ooit worden op het beroemde Pieterpad.

Het record ligt op dit moment op 98 uur, dat is net iets meer dan vier dagen. Gerben hoopt de hele route onder de 98 uur te lopen. Dat betekent een gemiddeld looptempo van tussen de 7 en de 9 kilometer per uur. "Ik doe dat regelmatig in m'n training. Het is voor mij een comfortabel wandeltempo.

In praktijk wisselt Gerben rennen waarschijnlijk af met stevig doormarcheren. Als doorgewinterd ultraloper is hij gewend om afstanden van honderd kilometer of verder af te leggen.

"Er zijn er die deze afstand hardlopend op 12 km/u beginnen, maar dat ben ik niet van plan", vertelt Gerben dinsdagochtend vroeg vanuit de provincie Groningen. "Dan zouden we als alles meezit binnen de 98 uur kunnen finishen, maar dat is allemaal theorie. De praktijk kan anders worden."

Steun onderweg

Natuurlijk moet hij ook eten, drinken en slapen. Daarom heeft Gerben twee vrienden gevraagd mee te gaan als begeleider, Stan en Sameena. Zij wachten Gerben op rustpunten op om water bij te vullen en wat eten en drinken te geven. Een hele nacht slapen zit er niet in, maar Gerben hoopt tussendoor af en toe een powernap van een of twee uur te nemen.

De ambitie is om de snelste ooit te worden, maar een richttijd heeft Gerben niet. "Laten we eerst kijken of we hem uitlopen, alles onder de 98 uur is mooi meegenomen."

Spartathlon

Eigenlijk zou de Ridderkerker dit weekend de befaamde en loodzware 246 kilometer lange Spartathlon door de Griekse bergen lopen.

De wedstrijd over de historische route die boodschapper Pheidippides aflegde tussen Athene en Sparta is afgelast vanwege corona. In het bijna twee keer zo lang Pieterpad heeft hij een vervanging, de vakantiedagen waren immers toch al genomen.

Gerben loopt niet alleen voor zichzelf, hij is al langere tijd betrokken bij Compassion, een internationale, christelijke organisatie die kinderen in armoede helpt door sponsoring. Hij koppelt een project in Tanzania aan zijn recordpoging. Doneren kan via deze link .