Heb je de Sparta-podcast al beluisterd? 'Sparta moet eens denken aan De Goey als keeperstrainer'

Sparta ging zaterdagavond met 2-0 onderuit bij Vitesse en creëerde in Arnhem weinig kansen. "Er moet wat bij. Maar er is geen geld", stelt commentator Sinclair Bischop in het bijzijn van Ruud van Os, Anton Slotboom en Jan Jaap Pruysen in de FC Rijnmond Podcast over de Kasteelclub.

"Zeker als je 5-3-2 wilt spelen, dan moet je in de tegenstoot gevaarlijk worden. Maar Sparta heeft niet veel snelheid", merkt Bischop. "Daarom moet Sparta een snelle aanvaller aantrekken."

'Denk eens aan De Goey'

Benjamin van Leer keepte de afgelopen twee competitieduels van Sparta. Daarin maakte de nieuweling geen sterke indruk bij twee tegengoals. De heren van de FC Rijnmond Podcast zoomen daarom in op de keeperspositie bij Sparta.

"Op de tribune wordt vaak gesproken over Frank Kooiman, die al jaren de keeperstrainer van Sparta is. Nu hebben we een reeks keepers die hij niet beter heeft gemaakt", vindt Slotboom. Hij verwijst naar Roy Kortsmit, die nu op de bank zit bij NAC Breda in de eerste divisie. "Je denkt wel eens na over het 'keepersverhaal bij Sparta en wat daar anders moet."

Slotboom is van mening dat Sparta eens moet gaan denken aan Ed de Goey, oud-doelman van de Kasteelclub. "Volgens mij heeft hij al vier keer zijn vinger opgestoken", grapt hij. "Hij is er klaar voor. Dat er iets moet gebeuren en Sparta daarmee kansen aan het missen is, dat is duidelijk."

Luister hier naar de volledige aflevering over Sparta van de FC Rijnmond Podcast. Daarin maakt Van Os zich zorg over de 'gemakzuchtige' Bryan Smeets, worden de transferperikelen over Abdou Harroui besproken en mijmeren de heren terug naar eerdere edities van PEC Zwolle-Sparta, het affiche van komende zaterdag.

