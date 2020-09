Directeur Albert Schweitzer ziekenhuis ontdaan over 'oneerlijke' verdeling coronabonus: 'Ik kan dit niet uitleggen'

"Teleurgesteld is niet het goede woord. Nee, ik ben ontdaan en verontwaardigd." Dat zijn de ferme woorden van Peter van der Meer, de bestuursvoorzitter van het Albert Schweitzer ziekenhuis in de Drechtsteden. Van der Meer is boos over de verdeling van de zogeheten coronabonus. Als het aan het ministerie van Volksgezondheid ligt, krijgen veel zorgmedewerkers die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt helemaal geen bonus van duizend euro.

"Ik vind het echt slecht dat je niet iedereen die coronabonus geeft. Het was een periode waarin iedereen op totaal verschillende manieren zijn uiterste best voor de zorg heeft gedaan. Dan kun je niet zeggen dat de schoonmaker die de intensive care heeft schoongemaakt wel een bonus krijgt, en de schoonmaker die de kantoren heeft schoongemaakt hem niet krijgt. Dat kan ik echt niet uitleggen."

Een derde krijgt geen bonus

Eind juni gaf minister De Jonge van Volksgezondheid aan dat, omdat iedereen zo hard gewerkt heeft, iedereen in de zorg netto duizend euro extra zou krijgen. Of je nu in een ziekenhuis werkt, in de ouderenzorg of in de thuiszorg. De suggestie werd gewekt dat iedereen dat kreeg, maar de uitwerking van het plan bleek anders. Ongeveer twee derde van alle zorgpersoneel krijgt de bonus wel, een derde niet. Afgelopen week werd bekend welke functie er wel en welke niet voor in aanmerking komen.

"Die lijst met functies die de bonus niet krijgen, daar schrok ik van het weekend enorm van. Ik begrijp dat niet. Ik zou zeggen: iedereen krijgt het, of niemand krijgt het", zegt Van der Meer. "We hebben een ernstige crisis gehad en iedereen in het ziekenhuis heeft hard gewerkt."

'Nog liever 500 aan iedereen'

De directeur ging zelf iedere dag naar het ziekenhuis, hoewel zijn normale werkzaamheden wat wegvielen. "Maar ik had in crisistijd genoeg andere dingen te doen. Als ik bij de receptie of magazijnmedewerkers kwam, die mensen hadden een onvoorstelbaar belangrijke taak. Het saamhorigheidsgevoel in die periode was immens. Als je dan daarna zegt: dank je wel, maar we geven een heleboel mensen die bonus niet, dat voelt onredelijk. Geef dan liever 500 euro aan iedereen dan 1000 en sommige mensen uitsluit. Ik begrijp dat werkelijk niet."

Van der Meer vindt dat je over het bedrag kunt discussiëren: "Het is heel veel geld, maar het gaat mij om de waardering en de erkenning. Geef ze dan allemaal iets, en niet een deel." Dat was zijn boodschap drie weken geleden ook, toen hij een open brief aan de minister schreef.



Goed hart

Het is altijd mogelijk het bedrag, dat het ziekenhuis krijgt, eerlijk te verdelen over alle medewerkers, maar de directeur wil daar niet op vooruit lopen.

De directeur gelooft niet in kwade intentie vanuit minister De Jonge: "Ik geloof wel dat het uit een goed hart komt. Maar door dit soort discussies komt frustratie. Had nou van tevoren nagedacht aan wie je dat zou geven en hoeveel het zou zijn."