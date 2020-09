Eerste zorgpremie bekend: 6,50 euro per maand omhoog

De zorgpremie stijgt daar met 6,50 euro per maand. Je betaalt daardoor straks 124,50 euro voor de basisverzekering. Dat is zo'n 1,50 euro per maand meer dan door het kabinet werd verwacht.

"Het kabinet gaat ervan uit dat wij als verzekeraar per maand drie euro per premiebetaler vanuit de reserves teruggeven", legt Aad de Groot van DSW uit op NPO Radio 1. "De reserve van DSW is inmiddels zodanig dat we dat niet kunnen doen. We hebben die reserves de afgelopen jaren altijd al teruggegeven aan onze verzekerden. Daar zit het grote verschil tussen wat het ministerie heeft uitgerekend en wat wij kunnen doen."

Voor lagere inkomens wordt de stijgende zorgpremie deels gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag.