Nieuw middel om 'verschrikkelijke' Japanse duizendknoop te bestrijden

Biologisch, afbreekbaar middel in Japanse duizendknoop gespoten: 'Morgen of overmorgen al resultaat te zien'

Het middel wordt onder andere aan de Westzeedijk gebruikt. "Het is een grote plaag. Heel Rotterdam staat zowat vol", vertelt Peter Korten van de gemeente. "Zo hoog hij bovengronds woekert, zo doet de Japanse duizendknoop dat ook ondergronds. De plant heeft zeer zware stengels. Het is echt verschrikkelijk."

"Het is een woekeraar. De Japanse duizendknoop hoort hier niet thuis", legt Korten uit. "Hoe mooi die ook bloeit, er komt geen insect op de plant af. Niemand vindt hem lekker."

Nu is er een biologisch, afbreekbaar middel gemaakt dat de Japanse duizendknoop moet bestrijden. De proef met dit middel wordt tot het voorjaar van 2022 uitgevoerd. "Dat toont alleen maar aan hoe hardnekkig de Japanse duizendknoop is", benadrukt Korten. Als de proef een succes is, kan die op landelijke schaal worden toegepast.

Diep onder de grond in actie

Jimmie Dijke is als groenaannemer betrokken bij de proef. "We hebben een speciaal spuitje gemaakt, waarmee we het middel in de stam aanbrengen", legt Dijke uit.

De spuit met natuurlijke stoffen gaat twintig tot dertig centimeter diep de stengel in. "Het probleem zit vooral onder de grond. Dus we willen zo diep mogelijk in de grond in actie komen." En als het middel niet werkt? "We wedden op meerdere paarden", vertelt Dijke.

De proef moet meermaals herhaald worden om te kunnen slagen, zegt Dijke. "Dat is afhankelijk van hoe groot de plant is en hoe lang die er al staat. Een jong plantje kun je bijvoorbeeld uit de grond trekken."

Wanneer het middel in de Japanse duizendknoop is gespoten, dan kan het volgens Dijke snel gaan: "Ik denk dat je dan morgen of overmorgen al resultaat ziet."