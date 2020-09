Boudewijn Siemons nieuwe operationeel directeur havenbedrijf Rotterdam

Boudewijn Siemons wordt per 1 oktober de nieuwe Chief Operating Officer (COO) van Havenbedrijf Rotterdam. Hij volgt daarmee Ronald Paul op, die in augustus na acht jaar zijn functie als bestuurder neerlegde.

Siemons is werktuigbouwkundig ingenieur en was tot voor kort President van de divisie Americas van Koninklijke Vopak. Na een studie aan het Koninklijk Instituut voor de Marine begon hij zijn loopbaan in 1987 bij de Koninklijke Marine, waar hij tot 1998 heeft gewerkt. Daarna vervulde hij functies bij Koninklijke VolkerWessels en Vopak.

Over zijn toetreding tot de Algemene Directie zegt hij: "De Rotterdamse haven heeft de ambitie om de state-of-the-art infrastructuur te verbeteren door optimaal gebruik te maken van technologische innovaties en digitalisering. Het is eervol en uitdagend om verantwoordelijk te zijn voor deze belangrijke portefeuille binnen het Havenbedrijf. Ik kijk ernaar uit om met alle collega's samen te werken."

Expertise

Miriam Maes, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) is blij met de brede expertise en ruime ervaring van Siemons. "Wij vertrouwen hem de verantwoordelijkheid over de uitgebreide infrastructuur van de grootste haven van Europa toe. Die infrastructuur moet van wereldklasse blijven."

Met ingang van 1 oktober bestaat de Algemene Directie uit CEO Allard Castelein, CFO Vivienne de Leeuw en COO Boudewijn Siemons.

Overigens blijft Ronald Paul op verzoek van de Raad van Commissarissen nog een half jaar beschikbaar als adviseur van Havenbedrijf Rotterdam. Hij zal daarin het bedrijf ondersteunen in een aantal dossiers, waaronder de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Paul was in totaal 35 jaar aan Havenbedrijf Rotterdam verbonden.