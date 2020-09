Justitie wil camerabeelden doodschieten Hümeyra laten zien om moord te bewijzen

Het verzoek werd gedaan tijdens het hoger beroep van deze zaak. Eerder is verdachte Bekir E. door de rechter veroordeeld tot 14 jaar cel en tbs. De rechter ging uit van doodslag. Justitie is het daar niet mee eens en is daarom in hoger beroep gegaan.



Hümeyra werd in december 2018 doodgeschoten in de fietsenstalling van het Design College in Rotterdam. Bekir E. was haar ex-vriend. Het doodschieten is vastgelegd door beveiligingscamera’s. De advocaat van Bekir en de familie van Hümeyra zijn tegen het tonen van de beelden.

De eerdere uitspraak in Rotterdam leidde tot grote emoties bij de nabestaanden. Zij waren boos dat Bekir niet voor moord was veroordeeld. De zus van Hümeyra wilde de verdachte te lijf gaan. Zij was dinsdag niet aanwezig bij de zitting en volgde het verloop vanaf een politiebureau via een videoverbinding.



Advocaat Yehudi Moszkowicz had een beveiliger meegenomen naar de rechtszaal in Rotterdam vanwege de eerdere emoties. Moskowicz wil de psycholoog en psychiater die Bekir E. hebben onderzocht horen. Hij verzet zich tegen de opgelegde tbs.

Bekir E. zegt dat hij geen stoornis heeft maar die dag onder invloed was van drugs. Hij verweet politie en justitie dat zij hem destijds geen gebiedsverbod hebben opgelegd bij de school van Hümeyra. "Dan was ik daar niet naartoe gegaan."

Justitie heeft een boek in beslag genomen dat door Bekir E. zou zijn geleend in het Huis van Bewaring in Dordrecht. In het boek zou een tekst zijn geschreven over de dood van Hümeyra. Het is onduidelijk wat er precies in die tekst staat.

Het gerechtshof wil dat het boek bij de inhoudelijke behandeling wordt meegenomen. Advocaat Moszkowicz was het daar niet mee eens. "Dat creëert zo’n sfeertje. We gaan ook geen wapens of auto’s de rechtszaal binnenbrengen."