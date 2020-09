School en ouderensoos gesloten na coronauitbraak in Heerjansdam

Basisschool De Rank en ontmoetingsplek Midden-Inn (links) in Heerjansdam

In Heerjansdam zijn een basisschool, kinderopvang en een ontmoetingsplek voor ouderen een week gesloten na een uitbraak van het coronavirus. De maatregel geldt voor een week.

"Uit voorzorg is de school een week dichtgegaan", laat de school weten. Eerder werd bekend dat twee leerkrachten besmet zijn.

"We verwachten niet dat het kindcentrum langer dichtblijft. We houden het een en ander in de gaten en als het aantal besmettingen sterk toeneemt, dan wordt de sluiting verlengd."

De Rank in Heerjansdam telt 89 kinderen op de school, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang.

Ook de naastgelegen ontmoetingsplek voor ouderen, Midden-Inn, is voor een week gesloten.