BMX-atlete Shanice Silva Cruz droomt van Olympische Spelen

Freestyle BMX staat bij de komende Olympische Spelen voor het eerst op de kalender, maar de Rotterdamse Shanice Silva Cruz wist zich niet te plaatsen voor Tokio. Haar doel is nu de Spelen van 2024 in Parijs.

De 27-jarige BMX-atlete is Nederlands kampioen op het onderdeel freestyle BMX. Ze had zich graag al willen kwalificeren voor de spelen in Tokio, maar de KNWU vond het niveau van Cruz nog onvoldoende en daardoor mocht zij niet deelnemen aan het Wk in China. Daar was de laatste kans voor kwalificatie, maar de wielerunie wilde niet investeren in dat toernooi.

Inmiddels heeft Cruz die teleurstelling al verwerkt en heeft haar vizier gericht op de eerstvolgende Spelen van 2024.

Bekijk hierboven naar een reportage met Shanice Silva Cruz.