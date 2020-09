Man aangevallen door wildvreemde in Gorinchem

De politie is op zoek naar een man die vorige week in Gorinchem een man tijdens het uitlaten van wat honden heeft mishandeld. Ook werd een van de honden geschopt.

De mishandeling was vorige week dinsdag, maar is nu pas door de politie in de publiciteit gebracht.

De man uit Gorinchem liet rond 09:30 uur zijn honden uit in de buurt van de Buiten de Waterpoort. Een onbekende man kwam op hem af en liep tegen hem aan. Ook kreeg een van de honden van de man een schop.

Toen de geslagen man de dader erop wilde aanspreken, kreeg hij nog een aantal klappen en schoppen. Bij de mishandeling is de bril van het slachtoffer en zijn t-shirt kapot gegaan.