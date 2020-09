Deze Rotterdamse wijnkenner maakt kans op de titel 'wijnvrouw van het jaar'

Wie wordt de 'Wijnvrouw van het Jaar'? Dat wordt dinsdagmiddag tijdens de horecabeurs Gastvrij Rotterdam in Rotterdam Ahoy bekendgemaakt. De titel is bestemd voor iemand die 'met haar werk, passie, kennis of creaties de wijnwereld nog mooier maakt'. Eén van de kanshebbers is de Rotterdamse vinoloog en wijnschrijver Magda van der Rijst. "Al op 15-jarige leeftijd las ik alles wat ik erover kon lezen", kijkt Van der Rijst terug.

"Het is nog altijd wel een mannenwereld", zegt de Rotterdamse, wijzend op de titel van de verkiezing. "Er komen steeds meer vrouwen, maar we hebben nog een duwtje nodig."

Nederlandse wijn

"We hebben nog niet zoveel wijnmakers is Nederland, dus je komt terecht bij vrouwelijke importeurs, sommeliers, docenten en wijnschrijvers. Vorig jaar zat tussen de finalisten ook een wijnmaker", vertelt Van der Rijst. "Dat gaat steeds beter. Natuurlijk door het klimaat, maar ook wel door de kennis die mensen hebben van druivenrassen die bijvoorbeeld beter bestand zijn tegen schimmels door het vochtige weer.

Als voorbeeld noemt de vinoloog de Solaris en de Johanniter. "Daar worden echt heel goede resultaten mee geboekt. Maar ook met bekende druiven als de Pinot Blanc en de Pinot Gris, in Limburg komt de Riesling voor, er gebeurt van alles!"

Volgens Van der Rijst is er nog ruimte genoeg voor nieuwe wijnmakers. "Er is veel droogte geweest de afgelopen jaren, dus zijn de volumes best wat kleiner geworden in landen als Frankrijk, Italië en Spanje."

De vinoloog was op bezoek bij een bedrijf in Italië dat zich bezighoudt met klimaatverandering. "Die kijken in Nederland en Denemarken wat mogelijkheden zijn. Het kan best zijn dat het pas over dertig jaar echt iets wordt, maar ik zou de Nederlandse wijnboeren willen zeggen: ga maar goed door!"

Goedkope wijn

Dat goedkope wijn slechte wijn is, is volgens de kenner een beetje een ouderwetse opvatting. "Dat is eigenlijk niet meer zo. Alle wijn die gemaakt wordt, is tegenwoordig in elk geval correct. Dat goedkopere wijnen in mijn beleving wat minder spannend zijn, wat minder lekker smaken, dat is zeker een feit. Zodra je iets meer durft uit te geven, kom je bij veel interessantere wijnen terecht, met lekkerdere smaken. Maar het is niet zo dat goedkope wijnen per se heel slecht zijn."

Datzelfde geldt voor de huiswijnen van restaurants, volgens Van der Rijst. Ook zijn duurdere wijnen niet meteen slecht. "De meeste zaken die wijnen een goed hart toedragen, werken met vaste marges. Daardoor wordt een fles van 15 euro niet ineens 100 euro. Ik bestelde jarenlang, als een nieuwe zaak in Rotterdam opende, eerst een witte huiswijn en een rode huiswijn, om te kijken wat ze daarmee doen. Dat geeft voor mij een indruk wat wijn hen waard is."

Natuurlijk zijn er sommeliers die precies kunnen aanbevelen welke wijn bij welk gerecht past. Toch is ook volgens de kenner het gezelschap belangrijker dan de wijn. "Je moet er niet al te moeilijk over doen. Het is geweldig, wijn en spijs combineren. Als het lukt, kun je een enorme smaakbeleving hebben, maar je kunt ook gewoon een wijn kiezen die je het lekkerst vindt."

Van der Rijst hoort dinsdagmiddag of zij de titel wijnvrouw van het jaar krijgt: "Ik ben wijnvrouw en dat hoop ik nog jaren te zijn, maar natuurlijk zou ik het leuk vinden om die titel te krijgen."