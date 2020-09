Cultuurwethouder: Museum Rotterdam moet weg uit Timmerhuis

Museum Rotterdam moet de deuren sluiten. Dat staat in het voorstel dat wethouder Kasmi (cultuur) heeft overgenomen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, meldt Museum Rotterdam.

"Vandaag is helaas bekend geworden dat in het huidige verdelingsvoorstel van het college van B&W het openhouden van ons stadsmuseum niet langer mogelijk is, ondanks de stevige lobby", schrijft het museum op Twitter.



Eerder deze zomer adviseerde de RRKC de wethouder al dat Museum Rotterdam de deuren beter kan sluiten en zichzelf opnieuw moet uitvinden. Nu is het museum nog gevestigd in het Timmerhuis.

De RRKC adviseert het stadsbestuur hoe de cultuursubsidies (jaarlijks ruim 85 miljoen) het beste verdeeld kunnen worden.



Sinds 2016 zit de hoofdvestiging van het Museum Rotterdam in het Timmerhuis vlak achter het stadhuis. Daar wordt het verhaal van de stad verteld met meer dan honderdduizend historische voorwerpen en met foto's en video's. Ook Museum Rotterdam 40-45 NU, aan de Coolhaven hoort erbij. Voor de komende 4 jaar had Museum Rotterdam vijf miljoen euro subsidie gevraagd.