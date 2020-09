Feyenoord clubarts Casper van Eijck vraagt steun supporters om meer fans toe te kunnen laten in De Kuip

Casper van Eijck, de clubarts van Feyenoord, wil met een onderzoek aantonen dat het bezoeken van grote evenementen wel degelijk ook veilig kan en dat er ook meer bezoekers bij evenementen aanwezig kunnen zijn. Vanwege corona is dat nu niet het geval en zijn de voetbalstadions vrijwel leeg.

De clubarts, die ook al jarenlang dokter is in het Erasmus MC, heeft bij zijn onderzoek de hulp van Feyenoord-supporters nodig. Bij de thuiswedstrijd van zondag tegen ADO Den Haag start de campagne van het onderzoek van Van Eijck 'Krijg De Kuip weer vol'.

Samen met virologe Annemiek van der Eijk wil de arts van Feyenoord zoveel mogelijk gegevens verzamelen. In overleg met de GGD, Erasmus MC, Rotterdam-Rijnmond, de gemeente Rotterdam en medewerkers van de TU in Delft en de Wageningen Universiteit is er een studie opgezet die loopt gedurende zes thuiswedstrijden van Feyenoord.

Fans kunnen meedoen door een app te downloaden, wekelijks drie vragen te beantwoorden en zich te laten testen. Fans kunnen zich vrijwillig gratis bij de entree van De Kuip laten testen op het coronavirus. Bij de wedstrijd Feyenoord-Sparta op 18 oktober kunnen supporters dat voor het eerst doen. Alle gegevens worden dan in het onderzoek meegenomen met als doel aan te kunnen tonen dat het bezoeken van evenementen veilig kan.