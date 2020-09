Speurtocht naar oudste huis van Dordrecht: 'Ik denk huizen uit 1350 te vinden'

't Zeepaert is niet langer het oudste huis van Dordrecht. De speurtocht naar wat nou écht het oudste nog bestaande huis van Dordt is, heeft al twee oudere panden opgeleverd. "En ik denk dat we nóg oudere panden kunnen vinden", vermoedt bouwhistoricus Christine Weijs.

Die zoektocht heeft alles te maken met het jaar 1220. Toen kreeg Dordrecht stadsrechten, iets wat dit jaar door corona maar heel bescheiden wordt gevierd. Wel is er aandacht voor oude huizen in de stad, want dat sommige gebouwen behoorlijk ver teruggaan staat buiten kijf.

Houtmonsters

De Voorstraat speelt de hoofdrol in de speurtocht. Daar staat 't Zeepaert, dat uit 1495 komt. Nu blijkt nummer 142/144 drie jaar ouder te gaan. De geschiedenis van nummer 237, op de hoek van de Grote Appelsteiger, blijkt terug te gaan tot 1486.



Weijs weet dat zeker dankzij houtmonsters, die ze persoonlijk met een holle boor uit balkenplafonds haalt. "Jaarringen geven veel informatie, maar als het spinthout er nog aan zit, zoals hier, weten we precies waar en wanneer de boom gekapt is."

Nóg ouder

Met haar boor was ze welkom op Voorstraat 237, omdat het voormalig pand van café The Hustler nu wordt omgebouwd tot appartementen. Het pand ligt aan de havenzijde en daarom denkt Weijs dat dit uiteindelijk niet het alleroudste huis zal blijken te zijn.

"De overkant van de Voorstraat, de even nummers dus, is de landzijde en die huizen zijn eerder gebouwd. Ik verwacht daar nog wel huizen te vinden die dateren van 1350 tot 1380." Huizen uit 1220 verwacht Weijs niet aan te treffen: "Al laat ik me graag verrassen. Iedereen kan me bellen. Ik kom. Met boor!"

Handelsroutes

Maar waarom boren als er jaartallen op geveltjes staan? "Omdat er maar al te vaak nieuwe geveltjes tegen oude huizen aan gebouwd zijn", weet ze.

De speurtocht leverde overigens nog veel méér op dan het oudste huis van Dordrecht; de houtmonsters gaven ook informatie over handelsroutes. "Tot in de zestiende eeuw werden nog bomen uit de regio gebruikt, maar later werden die aangevoerd over Maas en Rijn, maar ook - en dat wisten we niet - uit Zweden en Litouwen."