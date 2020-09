Ouders stellen ultimatum aan Avicenna College om boel op orde te krijgen

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar vallen voor de ruim duizend leerlingen veel vakken uit vanwege een tekort aan docenten. De leerplicht is nu zelfs in het geding. Bijna de helft van de docenten zit ziek thuis vanwege een hoog oplopend conflict op de islamitische middelbare school.



Ook dinsdag vallen weer veel vakken uit omdat het Avicenna College de roosters niet rondkrijgt. De schoolleiding ad interim laat weten dat sinds maandag een grote groep docenten opnieuw ziek is en dat het logisch is dat ouders zich grote zorgen maken. Verder hanteert de leiding radiostilte in opdracht van de onderwijsminister.

'Zoon zei dat hij naar een andere school wil' bezorgde moeder

Steeds meer ouders komen dinsdagochtend naar de school om duidelijkheid te krijgen over de grote gaten in het lesrooster en de chaos op school. "Mijn zoon zit in de eerste klas en hij krijgt helemaal geen les meer. Hij kwam gisteren thuis en zei tegen me: Mama, ik wil graag naar een andere school gaan", zegt een bezorgde moeder.



Ook de leerlingen balen dat vakken continu uitvallen. "We missen heel veel lessen. Straks krijgen we een toets en dan halen we een onvoldoende; dat willen we niet", zegt een leerling in haar examenjaar vmbo. Veel leerlingen zeggen dat ze Avicenna een leuke en goede school vinden, maar dat ze de dupe worden van het conflict.

'Zoveel leerkrachten thuis, hier klopt iets niet' bezorgde moeder

Veel ouders tasten in het duister wat er op school speelt en waarom zo'n grote groep docenten thuis ziek zit. "Hoe kan het dat leerkrachten allemaal thuis zijn? We zijn blij met een islamitische school en lekker dichtbij in de buurt maar met zoveel lessen die uitvallen, zeg ik: Ho, hier klopt iets niet", zegt een andere moeder.

Een directielid ad interim heeft 's ochtends op het schoolplein met een groep ouders gepraat en geprobeerd de gemoederen te sussen. Hij heeft tegen de ouders gezegd dat er met man en macht gewerkt wordt om de problemen op te lossen en aan de leerplicht te voldoen. De ouders geven hem deze week een laatste kans om met een oplossing te komen. "Er moet echt zo snel mogelijk een oplossing komen."

Ouders willen burgemeester inschakelen

Deze week accepteren de ouders nog dat er veel lessen uitvallen, maar hun geduld raakt wel op. Als maandagochtend om half negen geen duidelijkheid is, dreigen ze met stappen. Ze willen dan naar het stadhuis gaan en de hulp van burgemeester Aboutaleb inroepen.



Een aantal ouders overweegt zelfs hun kinderen van het Avicenna te halen en heeft ook al geïnformeerd bij andere scholen of daar plek is. Daar krijgen ze voorlopig nul op het rekest.



Nederland telt twee islamitische middelbare scholen en het Avicenna is daar eentje van. Al lange tijd sudderen interne conflicten en die zijn tot uitbarsting gekomen tijdens de zomervakantie met het gedwongen vertrek van oprichter en directeur/bestuurder Wim Littooij. Volgens een grote groep docenten is hij onterecht afgedankt. Sindsdien strijden verschillende kampen om de macht over de school. Deze machtsstrijd zou vooral afspelen tussen de nieuwe leiding van de school, vertegenwoordigd door de islamitische scholenkoepel Isbo en een groep teamleiders die het vertrouwen had van de weggestuurde Littooij.



Anderhalve week geleden greep de onderwijsminister in, omdat leerlingen de dupe dreigden te worden van de interne machtsstrijd. Op advies van een externe deskundige is toen afgesproken dat voorlopig niemand de baas mag spelen en er geen ideologische koers mag worden uitgestippeld. Iedereen binnen de school moest zich enkel en alleen concentreren op het hervatten van de lessen en lesgeven.

Ingreep onderwijsminister mislukt

De ingreep van de onderwijsminister bracht een week rust, want meerdere 'zieke' docenten keerden terug. Deze week hebben veel docenten zich echter opnieuw ziek gemeld, omdat ze de sfeer op school als vijandig en onveilig hebben ervaren. In een brief aan ouders, leerlingen en collega's wijzen de 'zieke' docenten met een beschuldigende vinger naar interim-bestuurder Coban. Hij zou zich niet aan de afspraken met de minister houden en zich dictatoriaal gedragen.

'niet alleen Coban boosdoener, ook teamleiders kwalijke rol' anonieme docent

Andere docenten die nog wel aan het werk zijn, zeggen dat teamleiders een kwalijke rol spelen. "Het lijkt alsof meneer Coban de boosdoener is, maar de huidige teamleiders drukken een dominante stempel op de school", laat een medewerker anoniem aan de redactie van Rijnmond weten. "En de leerlingen zijn de dupe, dit is echt een kwalijke zaak."



Meerdere ouders willen graag dat de vaste docenten terugkeren en dat er schoon schip wordt gemaakt onder de strijdende partijen. Volgens de ouders zou het het beste zijn als leiding en teamleiders worden vervangen, waardoor het Avicenna College met een schone lei zou kunnen beginnen. Maandagochtend staan de ouders weer op het schoolplein van het Avicenna College om te controleren of hun ultimatum wordt nageleefd.

Waarover ruziën ze op het Avicenna?

Van de zomer was het gedwongen ontslag van de geliefde directeur-bestuurder Wim Littooij de lont in het kruitvat. Zeven jaar geleden ging de islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun kopje onder, mede als gevolg van de grootste examenfraude ooit. Een aantal leerlingen had in de kluis een aantal examens gestolen en docenten hadden niet opgemerkt dat er examens ontbraken uit de plastic verpakking. De fraude kwam aan het licht, omdat het examen Frans op sociale media circuleerde. Dit spoor leidde naar leerlingen van de toen enige islamitische school van het land.



Als gevierd onderwijsbestuurder bezorgde Littooij de islamitische school een doorstart onder de nieuwe naam Avicenna College. Onder zijn leiding is het een populaire school geworden, waar alle islamitische stromingen welkom zijn. Littooij is inmiddels 72 jaar en zijn vertrek hing al een tijdje in de lucht.

Volgens ingewijden wordt er achter de schermen al een tijdje gebakkeleid over de vraag wie het in de toekomst voor het zeggen zou krijgen binnen Avicenna en is dat uitgemond in een machtsstrijd. Over en weer zouden er intimidaties en bedreigingen hebben plaatsgevonden.

