Rotterdamse wijnkenner is 'Wijnvrouw van het jaar'

De uitreiking in Ahoy

De Rotterdamse vinoloog en wijnschrijver Magda van der Rijst is dinsdag verkozen tot 'Wijnvrouw van het jaar'. Dat gebeurde op de horecabeurs Gastvrij Rotterdam in Rotterdam Ahoy. Van der Rijst is blij. "Ik ben wijnvrouw en dat hoop ik nog jaren te zijn."