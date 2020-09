Marcel op weg naar een nieuw lijf dankzij Proeftuin Gezond Gewicht

Cardioboxing is de nieuwe passie van Marcel | Foto: Gemeente Rotterdam

Rotterdam wil meer werk maken van de vele mensen met overgewicht in de stad. De gemeente opent twee nieuwe locaties van het het project Proeftuin Gezond Gewicht in de stad. Mensen die vastlopen in hun strijd om af te vallen, kunnen er terecht voor hulp.

"Ik zat op 144 kilo", zegt deelnemer Marcel Helmond. "En ook al ben ik twee meter, dat is echt teveel. Na een paar maanden ben ik er al zes kwijt. Je kunt zeggen: het zijn er maar zes. Maar ik vind het een knappe prestatie."

Zorgcoördinator Femke van Gurp, Marcels coach, kijkt met trots als hij zijn verhaal doet. Ze zijn lekker bezig samen, is hun conclusie. Al is de de weg nog lang. Marcel wil uiteindelijk zeker dertig kilo kwijt.

Tien kilo bonus

"Ja, een dieet heb ik best eerder gevolgd", lacht de docent in het transportonderwijs. "De laatste keer van het welbekende shakedieet. Twintig kilo eraf, ik voelde me fantastisch. Op een gegeven moment moet je weer gaan eten. Uiteindelijk kwam alles weer terug met tien kilo extra erbij als bonus."

Marcel belandde via via bij Proeftuin Gezond Gewicht van de gemeente Rotterdam. Daar nam hij met coach Femke zijn situatie door. De Proeftuin staat open voor alle Rotterdammers.

Femke van Gurp: "Hoe ziet iemands leven eruit? Zijn er andere problemen? Stress bijvoorbeeld. Heeft iemand een chronische ziekte? Dat speelt allemaal een rol. Samen maken we een plan. De vraag is dan: naar welke professionals kan ik jou doorsturen?"

En daar ligt de kracht van het project, zegt verantwoordelijk wethouder Sven de Langen. "Soms is het heel simpel. Dan eten mensen teveel. Soms is het medisch of genetisch. Dan kunnen mensen er weinig aan doen. Soms zijn het schulden die stress opleveren waardoor mensen teveel gaan eten. Dat vraagt weer om een andere oplossing."

Cardioboxen

Proeftuin gezond gewicht gaat nu het tweede jaar in. Wat betreft wethouder De Langen komen er meer vestigingen en wordt het project vervolgens door heel Nederland uitgerold.

Zo snel mogelijk zoveel mogelijk gewicht kwijt raken is niet de oplossing, zegt Femke van Gurp. "De kilo's komen vaak allemaal weer terug. Het gaat om een geleidelijke manier die goed vol te houden valt."

Bij Marcel bleek de oplossing wat aanpassingen in zijn eetpatroon en cardioboxen onder leiding van een gespecialiseerde trainer. "Ik voel me veel beter en kan dit volhouden. Zeker weten, ik ga mijn doel halen."