Robot begraaft ondergrondse zeekabel die windpark met kust verbindt

De Deep Dig-It-robot, zoals het apparaat heet, begraaft in totaal vier van deze kabels in de Noordzeebodem. Die zijn nodig voor de aansluiting van nieuwe windparken tussen de Maasvlakte en het 'Net op zee Hollandse Kust (zuid)'. TenneT heeft consortium Van Oord-Hellenic Cables gevraagd de zeekabels die land en zee met elkaar verbinden te installeren en begraven.

De op afstand aangestuurde onderwatergraafmachine is speciaal voor deze operatie door Van Oord ontwikkeld. Ze kan onbemand over de zeebodem rijden en een diepe sleuf maken voor de kabels door de zeebodem vloeibaar te maken. Tegelijkertijd legt het apparaat de kabels in de sleuf en maakt die weer dicht.

MPI Adventure

Voor de eerste tien kilometer van het kabeltracé op zee moeten die kabels ruim vijf meter de bodem in, zodat schepen er geen last van hebben. De robot wordt aangestuurd vanaf Van Oord’s offshore installatieschip MPI Adventure. Dat is uitgerust met een kraan die de Deep Dig-It te water laat en er weer uithaalt.



De robot (de grootste in zijn soort) weegt 125.000 kilo, is ruim 17 meter lang, meer dan 8 meter hoog en 11 meter breed. Hij heeft een vermogen dat vergelijkbaar is met twee militaire Leopard tanks (2.500 pk) en kan daardoor kabels tot vijf meter diep begraven in zeer harde grond.

Transformatorstation

Voor de operatie is eerder al een kabel aan land getrokken naar het nieuw gebouwde transformatorstation op de Maasvlakte. De Deep Dig-It zorgt ervoor dat de 42 kilometer lange kabel in de loop van dinsdagavond en -nacht verbonden wordt met de vorige week geïnstalleerde Alpha jacket in het Hollandse Kust (zuid) windgebied. De jacket is de onderbouw voor het Alpha-transformatorstation.

Dit offshore windpark ligt 22 kilometer uit de kust. De zeekabels verbinden de twee platforms op zee met het hoogspanningsstation De Maasvlakte en de Randstad 380 kV- Zuidring. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie vervolgens naar de stroomgebruiker in het land.

Het hele project moet in 2022 klaar zijn. Het windpark kan dan elektriciteit leveren voor 1,6 miljoen huishoudens.