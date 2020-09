Dit is hoe de Daniel den Hoed-brug eruit komt te zien

Een transparante brug, die het toekomstige plein van het Erasmus MC met het nieuwbouwproject Little C en het familiehuis van Daniel den Hoed verbindt. Uit meer dan zestig inzendingen heeft de gemeente Rotterdam het definitieve ontwerp gekozen voor de Daniel den Hoedbrug.

"Het was al heel speciaal om mee te mogen doen", vertelt winnend ingenieur Oriol Casas Cancer, van het Rotterdamse bureau wUrck architectuur. "Maar om dan daadwerkelijk te winnen... Dat is echt een droom die uitkomt!"

De liefhebber van bruggen, zoals hij zichzelf noemt, vindt het vooral belangrijk dat de brug goed in de omgeving past. "We hebben gezocht naar een goede balans: de brug moet ook een eigen karakter hebben namelijk." Extra moeilijk was het Rijksmonument - de 's-Gravendijkwal - dat onder de brug staat. "Daarom wilden we het sober houden, maar het moest ook uitnodigend zijn voor gebruikers."

Moeilijke reis

Een flinke uitdaging dus, en dat was nog niet eens alles. "De brug is mede bedoeld voor een bijzonder doelgroep: de mensen die de moeilijke reis van en naar het Daniel den Hoed familiehuis moeten maken. We wilden dat extra gewicht vertalen naar de brug", legt Casas Cancer uit. "We hebben een dichter, Rien Vroegindeweij, ingeschakeld die een mooi gedicht heeft toegevoegd aan de burg, wat de reis verlicht."

De gemeente Rotterdam is uitermate tevreden met het uiteindelijke ontwerp, ook al was het kiezen behoorlijk lastig. "We wisten dat het een bijzonder project zou worden, maar dat zoveel bureaus zich hadden aangemeld... We waren erg vereerd", vertelt projectleider Iris van der Lee.

De mooiste!

Het is niet alleen maar een kwestie van de mooiste brug uitkiezen, legt ze uit. "We hebben eerst een selectie gemaakt en referenties aangevraagd. Daarna hadden we een hele checklist met punten waar we op moesten letten. Alleen 'dit is de mooiste' gaat niet op: je moet het ook echt kunnen onderbouwen. Maar", voegt ze lachend toe, "dit is wel echt de mooiste!"

Daar is Willem den Hoed, zoon van Daniel den Hoed, het mee eens. "Dit ontwerp was absoluut mijn keuze, ik ben dubbel dubbel gelukkig!" Den Hoed was immens verdrietig toen hij te horen kreeg dat het Erasmus MC de naam Daniel den Hoed niet meer wilde gebruiken. "Toen kwam ik op het idee om de brug naar het familiehuis naar mijn vader te noemen."

Eerbetoon

"Ik weet dat het niet voor eeuwig is, maar het is wel een eerbetoon wat heel lang blijft bestaan - en dat verdient hij. Het enige minpunt is dat het nog wel even duurt voordat de brug er is", vertelt Den Hoed.

"We mogen de brug pas in 2023 gaan bouwen", legt Van der Lee uit. "Het Erasmus MC komt met nieuwbouw en die moet er eerst staan, voordat wij kunnen beginnen. We moeten nog even geduld hebben."