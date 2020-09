'Ook beveiligers moeten voorrang bij coronatest krijgen'

De belangenvereniging uit Gorinchem heeft een brief gestuurd aan de ministers Grapperhaus en De Jonge. Volgens de brancheorganisatie zou de veiligheid van Nederland anders in het geding kunnen komen. "Op dit moment moeten beveiligers die zich willen laten testen, vier tot vijf dagen wachten voordat ze het resultaat weten", zegt de organisatie.

Niet thuiswerken

"Dat betekent dat ook mensen die geen corona blijken te hebben minimaal vijf dagen niet kunnen werken - thuiswerken is voor beveiligers immers geen optie." Het zou door corona steeds moeilijker worden om de bezetting rond te krijgen.

Ook wil de branche duidelijkheid over de quarantainemaatregelen. In theorie hoeven beveiligers alleen tien dagen in quarantaine als ze nauw contact hebben gehad met iemand met het coronavirus. Volgens de organisatie gaat het er in praktijk anders aan toe. "In de praktijk blijkt dat beveiligingsmedewerkers het advies krijgen om ook in quarantaine te gaan als ze tot de 'niet-nauwe contacten' behoren."