Excelsior geeft voorsprong weg tegen Telstar en slikt nederlaag in allerlaatste minuut

Na een eerdere thuisnederlaag tegen Almere City, heeft Excelsior ook de tweede wedstrijd in het Van Donge & De Roo Stadion van dit seizoen verloren. Telstar pakte de winst door een treffer in de allerlaatste minuut van de blessuretijd: 1-2.

Excelsior begon goed aan de wedstrijd, met in derde minuut meteen twee aardige mogelijkheden voor rechtsback Siebe Horemans. In eerste instantie lobde de Belg een waarschijnlijk als voorzet bedoelde bal op de lat, meteen daarna stuitte de verdediger op Telstar-doelman Schendelaar. Na die twee dreigende momenten aan Rotterdamse kant gebeurde er eigenlijk twintig minuten vrijwel niets.

Na zo'n 25 minuten spelen kreeg Excelsior de grootste kans van de tweede helft. Een voorzet van Ahmad Mendes Moreira bereikte uiteindelijk Reuven Niemeijer, maar die knikte van dichtbij naast. Kort daarna kreeg de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen de grootste tegenvaller van de eerste helft te verwerken. Niet via een tegentreffer, maar door het geblesseerd uitvallen van Luigi Bruins. De middenvelder ging na een klein halfuurtje zitten, kon niet verder, en werd vervangen door de 18-jarige Julian Baas.

Voor rust kreeg Telstar nog twee aardige kansen. Zo probeerde Glynor Plet Excelsior-doelman Damen te verrassen met een lob, maar die verdween uiteindelijk ruim over het doel. Zo stond het bij rust, voor het eerst dit seizoen bij een wedstrijd van Excelsior, nog 0-0.

Ideale start van de tweede helft

Die droogte aan doelpunten was in de tweede helft meteen voorbij. Joël Zwarts plaatste een aardige rush door de Telstar-verdediging, liep het strafschopgebied binnen en haalde de trekker over in de korte hoek: 1-0. De tweede goal van het seizoen voor de vleugelaanvaller van Excelsior.

De twintig minuten na de openingstreffer toonden een soortgelijk spelbeeld als grote gedeeltes van de eerste helft. Veel zoeken en slordigheden bij beide ploegen, met daarbij weinig concrete mogelijkheden. De eerste echte kans die de bezoekers uit Velsen-Zuid creëerden in de tweede helft, was ook direct raak. Ruim twintig minuten voor tijd schoot een volledig vrijstaande Sven van Doorm de bal hard in de bovenhoek, achter een kansloze Damen.

Kansen op de volle winst waren er in de slotfase in eerste instantie aan beide kanten. Telstar-aanvoerder Korpershoek was nog het dichtst bij een Kralingse treffer, maar hij werkte de bal uiteindelijk net over het eigen doel. Een kleine tien minuten voor tijd schoot Telstar-invaller Van Velzen de bal op de kruising en kort daarna kreeg Elias Omarsson de bal in uitstekende schietpositie, maar hij schoot vanaf de rand van de zestien naast.

Waar de wedstrijd leek af te stevenen op een bloedeloze 1-1 kwam er in de allerlaatste minuut toch nog een winnaar. Telstar-invaller Yael Liesdek brak dicht bij de achterlijn door, en schoof de 1-2 binnen. Daarmee heeft Excelsior na vier wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie nog altijd zes punten. Eerder werd er gewonnen van Jong PSV en FC Dordrecht, en ook al in eigen huis verloren van Almere City.

Opstelling Excelsior

Damen; Ormonde-Ottewill, Oude Kotte, Matthys, Horemans; Van Rooijen, Niemeijer (73' Verhaar), Bruins (29' Baas); Mendes Moreira (73' Meijer), Omarsson, Zwarts.

Scoreverloop

46' Joël Zwarts 1-0

69' Sven van Doorm 1-1

90+5' Yael Liesdek 1-2