Interim-bestuurder Avicenna College stapt op, tientallen docenten gaan weer naar school

De interim-bestuurder van het door een interne machtsstrijd verdeelde Avicenna College is opgestapt. Dat melden docenten en bevestigt het ministerie van Onderwijs. Gökhan Çoban was begin deze maand door de Raad van Toezicht naar voren geschoven als tijdelijk bestuurder van de islamitische middelbare school in Rotterdam.

Op de school is het al lang onrustig vanwege een hoog oplopend conflict tussen docenten en het bestuur. Zo hoog, dat docenten zich massaal ziek meldden en minister Arie Slob ingreep.

Het ministerie van Onderwijs gaat nu een onafhankelijke interim-bestuurder én een externe voorzitter van de Raad van Toezicht aanstellen. Daarmee wordt er voor de tweede keer landelijk ingegrepen op het Avicenna College.

Het opstappen van Çoban komt een kleine twee weken na het advies van Tilburgse hoogleraar onderwijssociologie Marc Vermeulen. Die was door minister Slob aangesteld om onderzoek te doen naar het door machtsstrijd verscheurde Avicenna. Vermeulen heeft onder meer geadviseerd dat Çoban op korte termijn moest opstappen.



"We zien dat het onderwijs op de school en de rust nog niet is teruggekeerd", merken de gemeente Rotterdam en het ministerie van Onderwijs op in een brief aan de medezeggenschapsraad en de ouderraad. "Dit is voor ons onacceptabel."

Terug naar school

In een poging de rust terug te brengen draagt het ministerie een interim-bestuurder van buitenaf voor, die geen directe relatie heeft met de school. Hij gaat zo snel mogelijk aan de slag, voor een periode van enkele maanden. De interim-bestuurder gaat op zoek naar een nieuwe interim-directeur.

Ook draagt het ministerie een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht voor. De huidige leden stappen per 1 oktober op.



Met het opstappen van Çoban zeggen de ziek gemelde docenten weer aan het werk te gaan. "Zij hebben aangegeven woensdag weer naar school te gaan, mits voldoende aan hun zorgen tegemoet is gekomen", schrijft het ministerie. Dat bevestigen de docenten. "Alle veertig docenten die zich maandag ziek hebben gemeld, zijn er woensdag weer", laten ze weten.

"Dit geeft vertrouwen, want in het besluit van het ministerie zit geen woord Spaans. We hebben voldoende vertrouwen om weer aan het werk te gaan en aan het werk te blijven."

Onder vuur

Çoban lag al snel onder vuur. De sfeer op de middelbare school werd door docenten als vijandig en onveilig bestempeld, waardoor veel docenten zich deze week weer zich hadden gemeld. In een brief aan ouders, leerlingen en collega's wezen de 'zieke' docenten met beschuldigende vinger naar Çoban.



Hij zou zich niet aan de afspraken met de minister houden en zich dictatoriaal gedragen. Met Slob was afgesproken dat voorlopig niemand de baas mocht spelen op de school, en er geen ideologische koers mocht worden uitgestippeld. Iedereen binnen de school moest zich concentreren op het hervatten van de lessen en lesgeven.

Boosdoener

Volgens docenten die nog wel aan het werk zijn, spelen de teamleiders een kwalijke rol. "Het lijkt alsof meneer Çoban de boosdoener is, maar de huidige teamleiders drukken een dominante stempel op de school", laat een medewerker anoniem aan de redactie van Rijnmond weten. "En de leerlingen zijn de dupe, dit is echt een kwalijke zaak."

Het opstappen van Çoban volgt een paar uur nadat een groep ouders de leiding van het Avicenna College voor het blok heeft gezet. Ze hebben een ultimatum gesteld: deze week heeft de school nog de tijd om de problemen aan te pakken en vanaf volgende week moeten de lessen weer volledig worden hervat.