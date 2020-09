Dijkhuizen na Excelsior-Telstar (1-2): 'Een beetje angstig vond ik het'

"Het was heel stil in de kleedkamer, dit is natuurlijk een mokerslag in de laatste minuut van de blessuretijd", vertelt Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen over de nederlaag van zijn ploeg dinsdagavond, na een winnende treffer van Telstar vlak voor het laatste fluitsignaal.

"Dat komt heel hard aan", vervolgt hij. "Het druk zetten was goed vandaag, het probleem lag meer aan de bal. Daar brachten we te weinig kwaliteit. Heel slordig, veel lange ballen en verloren duels. Verdedigend hadden we wel goede controle en weinig kansen tegen."

Mede door het sterke verdedigen van Excelsior gingen de Rotterdammers voor het eerst dit seizoen rusten met een 0-0 stand. Direct na de pauze zorgde Joël Zwarts voor de openingstreffer. "Dan denk je: nu gaat het gebeuren, maar het zakte toch weer wat weg. Dan valt die 1-1 en breng je een dubbele wissel voor wat meer dynamiek. En dan hoop je dat ie nog een keer goed valt. Gelijkspel was denk ik een terechte uitslag geweest, maarja dat telt niet."

Angstig

"Een beetje angstig vond ik het", vertelt Dijkhuizen verder over het spel van zijn ploeg. "Niet durven voetballen, fouten maken. Ik weet niet wat het is. Dan valt Luigi (Bruins, red.) nog weg, dat werkt ook niet mee. Gewoon angst, dat is de enige verklaring die ik kan geven."

Bruins viel na een klein halfuur spelen geblesseerd uit tegen Telstar. "Een tik in zijn kuit. Hij had heel de week al wat fysieke ongemakken, dus deze blessure kwam niet helemaal uit de lucht vallen", vertelt Dijkhuizen daarover.

