Horecaprofessionals positief gestemd tijdens vakbeurs in Ahoy: 'In deze tijd onderscheiden ondernemers zich echt'

Horecaprofessionals kwamen op dinsdag samen om een hapje te eten en met elkaar te borrelen tijdens een netwerkbijeenkomst. "Ik denk dat mensen uit de branche hier nu behoefte aan hebben", laat een bezoeker weten. "Je wilt toch feeling houden met de markt", vult een ander aan.

Het speciale programma komt in een bijzonder jaar voor de horeca. Niet positief bedoeld, want de horeca heeft het behoorlijk te voortduren tijdens de coronacrisis. Toch hebben ze op de vakbeurs niet het idee dat dit per se slecht is geweest voor de horeca. "In deze tijd onderscheiden ondernemers zich echt", laat bezoeker Nieke Stein weten. Zij werkt voor een bedrijf dat bedrijfskleding voor de horeca verzorgd.

Initiatieven

Creativiteit blijkt belangrijker dan ooit tevoren. "Het is zeker een moeilijke tijd, maar je ziet dat er ook heel veel leuke initiatieven gestart. We moeten elkaar vooral blijven stimuleren met allemaal positieve dingen. De ondernemers onderscheiden zich nu", vervolgt Stein.

Elise Straver werkt voor een bedrijf dat voeding levert aan de horeca. Ook zij vindt het heerlijk om haar collega's weer te zien. "Concullega's", noemt ze het. "Ik zie echt dat er meer samenwerkingen zijn. Ze bedenken leuke campagnes om toch de klanten binnen te krijgen." Mensen zijn lucratief, concludeert ze. "Je ziet dat sommige ondernemers een mooie tuin hebben, die ze normaal alleen in de zomer gebruiken. Nu wordt die tuin overkapt."

Rooskleurig met doornen

"Als ondernemer en als mens maak je een ontwikkeling mee in deze fase", vertelt Edwin Klaasen, een ondernemer die in het zuurdesembrood zit. "Het is goed te doen en vooral heel leerzaam. Je moet vooral proberen vooruit te blijven kijken en niet achterover gaan zitten." Hij vervolgt: "Wat ik vaak zeg is dat je ondernemend moet zijn in plaats van ondernemer."

Hoewel het geen gemakkelijke tijd is, houden mensen vertrouwen in de toekomst. "Ik ben zeker benieuwd hoe die toekomst eruit gaat zien, maar dat-ie er is, is zeker", weet Mike Maduro, die vegan-snacks levert aan horeca-ondernemingen. "Misschien niet op het niveau zoals we vorig jaar dachten, maar er is mogelijkheid. Daar word ik wel enthousiast van. Rooskleurig zou ik het dan weer niet noemen", lacht hij. "Met wat doornen eraan misschien."