Dreigend tekort aan stageplekken dwingt Zadkine tot creatieve oplossingen

Er is door de coronacrisis een groot tekort aan stageplaatsen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat merkt ook het Zadkine, een van de twee grote roc's in Rotterdam en omgeving. Duizenden studenten dreigen een studievertraging op te lopen. "Het is landelijk, maar ook voor ons een groot probleem", zegt Marloes de Vries, bestuurslid van Zadkine.

"Elke student moet ieder jaar stage lopen, dat betekent dat we jaarlijks 17.000 stageplekken nodig hebben. Duizenden stageplekken per jaar zijn niet te krijgen", rekent ze voor.

De sectoren waarin dat moeilijk gaat, laten zich raden: de evenementensector en toerisme, heel specifiek de luchtvaartdienstverlening bijvoorbeeld. Daarin zijn op dit moment geen stageplekken te vinden, zegt De Vries van het Zadkine. Ook kleinere mkb-bedrijven als opticiens kunnen geen studenten opvangen voor een stage. Vaak hebben ze fysiek te weinig ruimte om studenten in de zaak te begeleiden, maar momenteel ook de aandacht niet om een stagiair mee te nemen in het vak.

Thuiswerken

Van studenten die een ict-opleiding volgen, kan 50 procent niet terecht bij een bedrijf. "Wij begrijpen het", zegt De Vries. "Veel mensen werken thuis, ook veel bedrijven staan op instorten. Het mkb is een belangrijke sector voor het mbo. Hoe ga je dan op de oude manier studenten begeleiden?"

Het probleem is ook dat de stage een verplicht onderdeel van de opleiding is en een voorwaarde om een diploma te krijgen. Dat zou betekenen dat studenten grote vertraging oplopen. Met als gevolg dat er voor bedrijven geen nieuwe medewerkers klaarstaan, legt De Vries uit.

Creatief denken

"We zitten er op z'n Rotterdams in", zegt het bestuurslid nuchter. "We luiden de noodklok, maar zijn niet super somber. Je moet creatief denken. We kunnen de school inrichten als leerbedrijf. Zelf hebben we bijvoorbeeld ook facilitaire diensten. Het doel is dat niemand een studievertraging oploopt, daar gaan we echt voor. We moeten studenten vertrouwen geven dat het ze wel gaat lukken."

De Vries roept bedrijven, met name het mkb, op om met creatieve ideeën te komen alsnog stageplekken aan te kunnen bieden in het nieuwe normaal.