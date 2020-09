Spijkenisserbrug kan weer open en dicht na technische storing

Zowel het autoverkeer als het scheepvaartverkeer kon er niet langs. Door de storing liep het verkeer in Spijkenisse vast. Verkeer reed om over de Hartelbrug, daar was het even extra druk.

Na de reparatie heeft Rijkswaterstaat een paar keer getest of de brug weer goed open en dicht kon. Rond 10:00 uur waren de problemen verholpen en kon het verkeer er weer overheen en onderdoor.