De Spijkenisserbrug zit klem. Tijdens het omhoog gaan van de brug, is het brugdek vast komen te zitten. Zowel het autoverkeer als het scheepvaartverkeer kan er nu niet langs.

Monteurs van Rijkswaterstaat zijn onderweg. Die worden rond 09:00 uur ter plaatse verwacht.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat "kan het nog wel even voordat de problemen zijn verholpen".

Door de storing loopt het verkeer in Spijkenisse vast. Verkeer rijdt om over de Hartelbrug, daar is het nu extra druk.