18-jarige Baas verrast bij Excelsior: 'Had al vrij snel door dat het een interessante speler is'

De 18-jarige Julian Baas maakte dinsdagavond na een klein halfuurtje zijn opwachting voor Excelsior in de verloren wedstrijd tegen Telstar. De jonge middenvelder verving de geblesseerde Luigi Bruins. "Je ziet dat hij geblesseerd raakt en het is de speler van jouw positie. Dus dan denk je: 'ik kan er wel eens in gaan komen.'"

"Dat wil je dan zo goed mogelijk doen, ik denk dat ik er vanaf het begin wel aardig in zat", vertelt Baas, die eerder dit seizoen tegen Jong PSV zijn debuut maakte voor Excelsior, verder. "Al met al kan ik wel tevreden zijn met deze wedstrijd."

"Mats Wieffer is geblesseerd, dus Julian staat daar nu het hoogste in de pikorde", vertelt Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen over de keuze voor Baas als vervanger van de geblesseerde Bruins. "Hij heeft een hele goede voorbereiding gedraaid en in een maand stage afgedwongen dat hij bij het eerste blijft. Ik moet zeggen dat ik over Julian wel tevreden was deze wedstrijd." Baas: "De trainer zei in de rust: je hebt het zelf afgedwongen. Dat is mooi, daar spreekt veel vertrouwen uit."

Leermeester Bruins

Baas is lovend over de man die hij dinsdagavond moest vervangen, leermeester Luigi Bruins. "Hij heeft zo veel rust aan de bal en inzicht in het veld, dat is zeker iets waarin ik nog veel van hem kan leren. Hij probeert me daar ook zeker mee te helpen dus dat is fijn."

Een interessante jongen

Maar waar komt de 18-jarige Baas ineens vandaan? Hij werd als Dordtenaar grotendeels opgeleid bij Oranje Wit en FC Dordrecht, maar verkaste twee jaar geleden naar de jeugdopleiding van Excelsior. "Het is een interessante jongen", vertelt Dijkhuizen. "Hij mocht een maandje meetrainen en dan zou hij weer teruggaan naar Onder 21, maar ik had al vrij snel door dat het een interessante speler is. Een moderne dynamische middenvelder met duelkracht en ook specifieke kwaliteiten, bijvoorbeeld corners nemen."

Baas: "Ik hoorde vorig jaar dat ik hier mee mocht gaan trainen en in de voorbereiding misschien ook wedstrijden mocht gaan spelen. Dat ik dan na vier competitiewedstrijden al twee keer in heb mogen vallen, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Meer dan ik had durven denken? Eerlijk gezegd wel ja."

'Hij heeft me nu al verrast'

Waar reikt het potentieel van de jonge middenvelder? "Hij heeft me nu al verrast, je weet niet wat zo'n jongen gaat doen als hij meer minuten gaat maken", vertelt Dijkhuizen. "Tegen Telstar zie je dat hij er voor gaat, dat is een goede karaktereigenschap van hem."

Mogelijk lonkt er voor Baas volgende week in de uitwedstrijd tegen Jong Ajax al een eerste basisplaats bij Excelsior. "Ik verwacht niet dat Mats (Wieffer, red.) er volgende week al bij is, dus als Luigi (Bruins, red.) het niet haalt is de kans groot dat Julian in de basis staat ja."