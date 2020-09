Rotterdam redt Blijdorp van de ondergang met lening van 10 miljoen euro

Diergaarde Blijdorp is gered van een faillissement. De gemeente Rotterdam gaat de noodlijdende dierentuin een lening geven van tien miljoen euro. De aangekondigde reorganisatie die twee weken geleden werd aangekondigd, gaat ondanks de financiƫle steun door.

"Het belang van Diergaarde Blijdorp voor de stad is groot. Niet alleen Rotterdammers, maar ook vele bezoekers van buiten de stad komen er graag. Deze prachtige plek moeten we helpen in stand te houden", zegt wethouder Bert Wijbenga.

"De plek is verbonden aan een fijne jeugdervaring en het doorgeven van liefde voor de natuur. Bovendien vervult Diergaarde Blijdorp een belangrijke rol in het aantrekkelijk houden van de stad", zegt de gemeente, die ook wijst op de 'cruciale rol' van Blijdorp bij tachtig internationale onderzoek- en fokprogramma's.

Miljoenen misgelopen

Financieel is Blijdorp voor het overgrote deel afhankelijk van bezoekersaantallen. Door de coronacrisis liep het aantal bezoekers flink terug. Aan het begin van de crisis ging de dierentuin twee maanden dicht en sinds de heropening in mei mogen veel minder bezoekers naar binnen. Daardoor zal Blijdorp dit jaar 600 duizend bezoekers minder verwelkomen dan werd verwacht.

"Diergaarde Blijdorp waardeert de steun die wij, in woord en daad, in deze bijzondere tijd krijgen van de gemeente Rotterdam", zegt Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen. "Met deze steun wenden wij een faillissement af. We krijgen de financiële ademruimte om de coronacrisis en haar gevolgen nu het hoofd te bieden. De steun schept voor ons de verplichting om de aangekondigde reorganisatie door te voeren, om zo weer een gezonde bedrijfsvoering te krijgen en deze lening terug te kunnen betalen."

Blijdorp kondigde twee weken geleden aan flink te moeten snijden in het personeelsbestand. Om het hoofd boven water te kunnen houden, worden veertig tot vijftig vaste banen geschrapt. Dat is een kwart van het totale aantal arbeidsplaatsen. Blijdorp gaat richten op flexibeler personeel.

Geen dieren verkopen

Zevenbergen verzekert dat niet wordt bezuinigd op dierverzorging. Ook worden er geen dieren verkocht. "We hebben wel overal waar we konden naar de kosten gekeken", zei hij eerder. "Daarmee hebben we al ruim zes miljoen aan kosten bespaard, soms ook op onderhoud."

De miljoenenlening moet nog officieel worden goedgekeurd door de raad. Als dat gebeurt, wordt de lening in twee delen uitgekeerd. Begin november ontvangt Blijdorp een voorschot van vier miljoen euro. In januari volgend jaar volgt de overige zes miljoen euro.

Voorwaarden

Er is een voorwaarde voor de lening. Zodra Diergaarde Blijdorp op wat voor manier ook later weer meer financiële ruimte krijgt, moet de lening versneld worden afgelost.

Daarnaast moet de dierentuin de organisatie zo herstructureren om de vaste kosten te verlagen en de organisatie beter te kunnen laten mee-ademen met de bezoekersaantallen.