Trainer Ruben den Uil weg bij Jong Sparta

Ruben den Uil is niet langer de trainer bij Jong Sparta. Sinds dit seizoen stond Den Uil samen met Nourdin Boukhari voor de groep bij de tweede divisionist. Na drie wedstrijden komt er een einde aan de samenwerking.

Volgens Henk van Stee, technische man op het Kasteel, is in goed overleg besloten om het koppel uit elkaar te halen, omdat de karakters van beide trainers misschien niet helemaal bij elkaar pasten. Na drie gelijke spelen staat Jong Sparta op de elfde plaats. Na een evaluatie kwam Van Stee tot de conclusie dat het beter was om de twee trainers uit elkaar te halen.

Oud-prof Geert Arend Roorda zal nu doorschuiven van de onder 18 naar Jong Sparta en zal samen met Nourdin Boukhari het tweede elftal van Sparta coachen. Ruben den Uil maakt de omgekeerde weg en wordt weer trainer van de onder 18. De laatste jaren was de in Ede geboren Den Uil al trainer van de jeugd bij Sparta. Eerder was hij werkzaam bij de jeugd van FC Utrecht en Ajax Cape Town.

Komend weekend speelt Jong Sparta thuis tegen Quick Boys.