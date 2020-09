Gemeente Rotterdam trekt opnieuw de portemonnee: 11,6 miljoen voor redding Ahoy

Door de uitbraak van het coronavirus kwam ook Ahoy in de financiële problemen. Evenementen, conferenties en concerten werden geschrapt. Ook het Eurovisie Songfestival werd een jaar uitgesteld.

Compenseren

Om de misgelopen inkomsten te compenseren kondigde Ahoy al aan dat veertig procent van het personeelsbestand geschrapt gaat worden. Toch was dat voor Ahoy niet genoeg om het hoofd boven water te houden. Op korte termijn dreigde daardoor een acuut geldtekort, schrijft de gemeente. Ook op de langere termijn lijkt er geen verbetering te zitten in de inkomsten van het evenementen- en congrescentrum.



Volgens het stadsbestuur heeft een faillissement van Ahoy meer gevolgen voor de stad dan de financiële steun die het nu krijgt.

Maatregelen

De gemeente Rotterdam heeft nu met Ahoy afgesproken dat de huur naar beneden wordt bijgesteld, voor zolang als dat nodig is. Ook neemt de gemeente de investering over van Ahoy in het nieuwe conferentiecentrum (RACC). Het gaat om een lening van 2,4 miljoen euro.

Als de situatie niet verbetert dan is het stadsbestuur bereid tot noodsteun. Dat moet overigens nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Eerder op de dag werd duidelijk dat de gemeente ook al 10 miljoen euro leent aan Diergaarde Blijdorp. Zonder die lening kwam het voortbestaan van de dierentuin in gevaar.