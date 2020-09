Woordkunstenaar Y.M.P klaar voor show met Rotterdams Philharmonisch Orkest: 'Mijn grote Rotterdamse droom komt uit'

Nog één nachtje slapen en dan is het zo ver: dan staat woordkunstenaar Y.M.P in de Doelen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Met de voorstelling 'TO BE', waarin ze vooruitblikken naar 2030. Het is een samensmelting van klassiek en hip hop: "Je hoort de eerste noot en dan ben je gelijk geëmotioneerd!"

De Rotterdamse woordkunstenaar staat te popelen om deze week op te treden in de Doelen. Hij is druk aan het repeteren in de grote zaal. "De muziek is mooi in de studio en op papier maar als je het hoort in deze zaal, is het next level!"'

De show gaat over bestaansrecht en actuele thema's, zoals als Black Lives Matter. Het stuk TO BE verwijst naar de bekende passage van William Shakespeare uit het toneelstuk Hamlet. "Die vraag is namelijk nog steeds relevant. Mag ik er nog wel zijn in deze tijd?" In de show kijkt de woordkunstenaar naar de toekomst. Waar staan we als de polarisatie en scheiding tussen groepen groter wordt?

'Harde reis'

"Ik denk dat we historie aan het schrijven zijn in deze tijd. Y.M.P kan zo mooi vertellen vanuit 2030. Wat moeten we doen om dan bestaansrecht te hebben?", vertelt André Heuvelman van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. "Zo'n samenwerking is een droom voor iedere maker."

Voor Y.M.P, die na dwalingen in zijn eigen leven nu jongeren inspireert, zijn de voorstellingen een bijzonder moment in zijn carrière. "Het was een harde reis, maar het was allemaal de moeite waard. Al die nachten, al die tranen. Ik doe het om mijn moeder trots te maken."

De Rotterdamse woordkunstenaar heeft zijn moeder uiteraard ook uitgenodigd voor de première van donderdag. "Mijn moeder is als immigrant naar Nederland gekomen om mij een beter leven te geven. Nou, dit is het betere leven waarvan ik denk dat zij dat ook voor ogen had!"

De voorstellingen zijn op donderdag 24 september en vrijdag 25 september.