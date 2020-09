Kinderen leren zuinig omgaan met drinkwater: 'Elke druppel telt'

Het is Nationale Kraanwaterdag. In heel Nederland volgen deze ochtend meer dan 200 duizend kinderen een speciale kraanwaterles. Daarna gaan ze aan de slag om een slim idee te bedenken om zuinig met kraanwater om te gaan.

Groep 8 van openbare basisschool De Taaltuin in Schiedam mocht hun plan woensdagochtend als eerste in Nederland presenteren aan minister van Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Elke druppel telt

Op een tafeltje in een speciaal opgetuigde tent staan allemaal potjes met water op een rij. Uit elk potje hangt een draadje. Door het touwtje druppelt water in een goot die uitkomt in een teil met een bootje erin. Maria, Paulina en Sarah staan ernaast en leggen verslaggever Jacco van Giessen uit wat het idee achter hun stellage is. "Zo blijven alle druppels bewaard en zie je dat elke druppel telt."

"We hebben een blad gekregen met hoeveel water je op een dag verbruikt. Een minuut is al acht liter. Dus als je tien minuten doucht is er tachtig liter weg." De meisjes schatten in dat ze wel eens een half uur douchen. Dat is wel erg lang als je water wil besparen.

"Misschien wat korter douchen", oppert een van de meisjes. "We krijgen wel een zandloper van vijf minuten. Als die is afgelopen moet je stoppen met douchen."

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen vindt het belangrijk dat schoolkinderen leren hoe belangrijk kraanwater is. "We hebben afgelopen jaar gezien dat het door de droogte niet vanzelfsprekend is dat er altijd zomaar schoon kraanwater uit de kraan komt", zegt ze.

Ook dat het zo schoon is als nu is niet altijd zo geweest. "Het is niet zo heel erg lang geleden, in de tijd van mijn opa en oma, dat als mensen vanuit Brabant op bezoek kwamen ze water meenamen omdat het hier zo smerig was."

Schoonmaken kost geld

Er valt al met al nog genoeg te leren, vindt de minister. "Ik zag toch vandaag ook weer wat verbazing toen werd verteld dat het water wat we drinken gewoon Maaswater is, waar wel het nodige aan gezuiverd moet worden", gaat ze verder. "Er valt nog wat te leren. Het gaat over besparing van water, maar ook over de kwaliteit van het water. Dat kinderen beseffen dat het allemaal schoongemaakt moet worden. Dus gooi geen mondkapjes of allerlei andere rommel door het toilet, want dat moet allemaal tegen hoge kosten er weer uit gehaald worden."

Natuurlijk zijn schoolkinderen die een uur half douchen niet de grootste waterverbruikers. "Er wordt zeker ook naar bedrijven gekeken", zegt de minister. "Dat ze zo min mogelijk water verbruiken en waar het kan water hergebruiken."

Voor het beste idee van de duizenden kinderen is een leuke prijs bedacht: de winnaars worden uitgenodigd in Den Haag op het departement. "Maar het is belangrijk dat ze er door die prijs allemaal over nadenken en tot creatieve ideeën komen om water te besparen. Als er goede ideeën tussen zitten, kan de watersector die ideeën gebruiken."