Michel van Egmond negatief over Feyenoord City: 'De Kuip is oncomfortabel, maar daar staat veel tegenover'

"Afgezien van alle onzekerheden die er nog zijn, en alle onzekerheden die ik geen goed teken vind, vind ik dat er heel erg voorbij wordt gegaan aan de sentimentele waarde van de Kuip", vertelt Van Egmond, die naam maakte als de schrijver van de bestsellers van Rene van der Gijp. Eerder werkte hij lange tijd voor de Feyenoord Krant.

"Ik snap heel goed dat mensen op zoek zijn naar meer comfort, De Kuip is ook een oncomfortabel stadion. Maar daar staat heel veel tegenover. Een deel daarvan is de historie zelf. Wat daar allemaal gebeurd is. Wie er allemaal hebben gespeeld. Welke historische gebeurtenissen zich daar hebben afgespeeld. Maar ook gewoon het feit mensen hun zoon meenamen, of hun dochter, die zelf ook hun zoon of dochter nu meenemen. Dat geeft een soort verbondenheid waar ik nooit iemand over hoor. "

Van Egmond pleit dan ook voor De Kuip, juist vanwege de sentimentele waarde. "Kijk, voetbalclubs zijn in tegenstelling tot dertig, veertig jaar geleden heel onpersoonlijk voor de supporter. Vroeger was Feyenoord Coen Moulijn, en later Van Hanegem en Laseroms. Als je nu een elftalfoto maakt kun je een kwartier later een nieuwe maken, want dan zijn er alweer twee verkocht. De binding met spelers is er dus niet meer. Het enige is het shirt, het embleem, en in het geval van Feyenoord, het stadion."

