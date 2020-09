Jandino weer op de planken: 'Ik werk nu dubbel zo hard'

Begin van dit jaar was Jandino Asporaat net lekker op weg met de klucht Judeska Airlines, toen het coronavirus al snel roet in het eten gooide. Een tour met zo’n grote cast bleek niet haalbaar op anderhalve meter. Maar Jandino is niet bij de pakken neer gaan zitten en toert alweer langs de theaters met zijn eerste solovoorstelling in drie jaar tijd: Opgefokt!

"Niet zitten. Niet ouwehoeren. Gewoon meteen aan het werk!", zo omschrijft Jandino zijn nieuwste show. "Je staat jarenlang op de planken. Volle bak, met duizend man. Dan heb je een fantastische avond gehad, maar ga je alleen in de auto. Dan kun je niks over de show navertellen."

Jandino maakt van een nood een deugd. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik het zo leuk vind om het publiek weer te zien en met de mensen te praten." Dat het theater slechts dertig procent vol zit, maakt Jandino niet minder opgewekt. "Ik mag eindelijk weer naar buiten. Mijn vrouw is ook weer blij! Net als de kinderen, die langer op de iPad kunnen. Iedereen is blij!", knipoogt de cabaretier.

"Waar staan we eigenlijk in het leven?", vraagt Jandino in zijn show Opgefokt! af. Corona is een onderdeel van zijn voorstelling. "Je begint opgefokt, maar je gaat opgewekt weg bij de show. Je weet waarvoor je dankbaar bent."

Twee shows op een avond

Het publiek moet weer kunnen lachen, vindt Jandino. Hij ziet de mensen weer kaarten voor zijn show kopen, ondanks dat de tweede coronagolf erin zit. "Misschien zitten we straks weer in een jaar waarin het niet kan", is Jandino realistisch.

"We zijn maanden dicht geweest. Ik geniet in die zin extra van elke dag waarop ik op het podium mag staan", zegt Jandino. "Ik speel twee shows op een avond en werk dubbel zo hard. Maar ik ga nu naar het theater en ga gewoon lekker genieten. Vergeet even de zorgen!"