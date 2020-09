Project 'Metro aan Zee' nu echt van start, metro moet in zomer 2022 naar 'De Hoek' rijden

Met je teenslippers vanaf Rotterdam met de metro naar het strand in Hoek van Holland. Het kan in de zomer van 2022 als alles volgens planning verloopt. Woensdag werden op het strand de handtekeningen gezet voor het laatste stukje Hoekse Lijn.

Tegenslag

De Hoekse Lijn is voor alle betrokken partijen de laatste jaren een hoofdpijndossier geworden. Tegenslag, problemen met de ondergrond, met de beveiliging, met de werkplanning en met de kostenbewaking. De oplevering liep twee jaar vertraging op en de extra kosten rezen de pan uit. Kortom: de ombouw van treinspoor naar metrospoor verliep moeizaam. Nu de boel draait, komt het laatste stuk aan bod: het traject van Hoek van Holland Haven naar het te bouwen station Hoek van Holland Strand. Geraamde kosten 32,7 miljoen Euro.

"Het blijft spannend. We gaan door een gebied met duinen en zand en dat is nog nergens in de wereld gedaan met een metrolijn", zegt RET-directeur Maurice Unck.

"Best spannend dus. We hebben een planning en die proberen we zo goed mogelijk te volgen, maar je weet nooit wat je tegenkomt. Het blijft ingewikkeld met twee stations in dit traject, een paar overwegen en een tunnelbak. We zijn nu wel beter voorbereid door de ervaringen van de laatste jaren. Over anderhalf jaar moet het klaar zijn, maar je kunt bij projecten altijd van alles tegenkomen dus een garantie geven kan ik niet."

Samenwerking

De bouw zal worden uitgevoerd door aannemers Boskalis en Swietelsky. Directeur Ad de Boer van Boskalis is blij met de opdracht. "Een bijzonder project. Ook gezien de ervaringen van de afgelopen jaren. Goede samenwerking is heel belangrijk. Er is veel geleerd de laatste jaren. Ook qua beveiliging van het traject."

Ook directeur John Weijtmans van het Oostenrijkse Swietelsky kijkt uit naar de samenwerking met Boskalis en de bouw van de laatste 1500 meter metrospoor. "Ons familiebedrijf is 86 jaar oud en we hebben heel veel infra gebouwd door de hele wereld heen. Heel veel ondergronden, veel boven de 2500 meter en deze klus is prachtig. Tot op het strand bouwen is toch ook voor ons heel bijzonder."

Wethouder Arjan van Gils van Rotterdam, opdrachtgever van het project, is verheugd dat na zoveel tegenslag het laatste stuk nu gebouwd kan worden. "We hebben uiteraard veel geleerd van de problemen rond de bouw van die eerste 23 kilometer. Ik heb er vertrouwen is dat deze bouwcombinatie de klus op tijd klaart, ook al is het geen appeltje eitje."