Acht coronabesmettingen onder personeel van Rotterdamse basisschool

OBS Het Landje aan de Schiedamsesingel in Rotterdam (Bron: Google Maps)

OBS Het Landje aan de Schiedamsesingel in Rotterdam is zeker tot en met vrijdag gesloten. Acht van de 25 personeelsleden van de basisschool zijn namelijk positief getest op het coronavirus.

"Het lijkt op een klein haardje", vertelt Dorieke Hammink, woordvoerder van Stichting BOOR waar basisschool Het Landje onder valt. Omdat de kans bestaat dat personeelsleden elkaar kunnen aansteken, is de school nu tijdelijk dicht. Zover bekend zijn er geen leerlingen besmet met het coronavirus. Wel heeft één kleuter zich laten testen.

De kinderen krijgen tot en met vrijdag onderwijs op afstand. De verwachting is dat de leerlingen vanaf maandag weer naar school kunnen.

Het Landje is niet de enige school die gesloten is vanwege het coronavirus. Dat geldt ook voor basisschool De Rank in Heerjansdam.