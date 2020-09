Mark Diemers: 'Ik hoop dat iedereen zich aan de maatregelen gaat houden'

De van Fortuna Sittard overgekomen middenvelder reageert op de dreigende taal van Ahmed Aboutaleb. "Ik geef Feyenoord-supporters nog een kans. Als er komend weekend nog iets gebeurt, dan is het over en uit met supporters in het Feyenoord Stadion", aldus Aboutaleb bij Eva Jinek.

Volle Kuip

Diemers doet dan ook een oproep aan fans om zich te gedragen. ''Uiteindelijk is het belangrijk dat we het virus onder controle houden.Wij hopen dat iedereen zich netjes zal gedragen zodat we met de week misschien weer meer supporters kunnen verwelkomen. En mogelijk straks weer voor een volle Kuip kunnen spelen. Als je straks voor lege stadions moet gaan spelen wordt het een stuk lastiger en minder leuk.

Nieuweling Diemers stond tot nu toe beide competitiewedstrijden in de basis bij Feyenoord. Diemers kreeg na afloop van de gewonnen wedstrijd bij PEC Zwolle (0-2) veel complimenten voor zijn optreden, maar was tegen FC Twente minder op dreef.

Complimenten

Diemers: "Zwolle was goed en tegen FC Twente speelde ik slecht, zo simpel is het. Ik heb niet kunnen laten zien wat ik wilde laten zien in de Kuip. Mijn spel was tegen FC Twente niet goed genoeg en dat moet beter'', aldus een realistische Diemers.

Komend weekend speelt Feyenoord tegen ADO Den Haag en lonkt er opnieuw een basisplaats voor de in Leeuwarden geboren middenvelder, die inmiddels over de teleurstelling van het gelijkspel heen is "De avond na de wedstrijd was vervelend, maar je moet ook weer door. Met frisse moed nu op naar de volgende wedstrijd'', aldus Diemers.

Praatprogramma's

''Wat er niet goed ging hebben we besproken, maar dat houden we lekker intern'', grapt Diemers, die niet naar alle praatprogramma's heeft gekeken waar er negatief over Feyenoord werd gesproken. "Ik moet zeggen dat ik daar nooit naar kijk dus dat scheelt. Je krijgt wel dingen mee. De ene week ben je fantastisch en de andere week kan je er niets meer van", aldus Diemers tegenover Rijnmond.