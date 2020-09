Rotterdamse politie doet vergeefs verzoek om opnames van gesprekken over racistische appgroep agenten

RTL Nieuws bracht vorige maand naar buiten dat enkele politiemedewerkers en een toenmalig adviseur de gewraakte appjes al in februari vorig jaar hebben voorgelezen aan de politietop. Daarop zou er maandenlang niets zijn gebeurd.

De politietop zegt dat de informatie die tijdens de gesprekken is gedeeld te vaag was voor vervolgstappen. De nieuwe politiechef Fred Westerbeke heeft na de uitzending van RTL Nieuws contact gezocht met de politieadviseur om de opnames op te vragen. Maar die heeft hij dus nog altijd niet.

Intern onderzoek

De racistische appjes van een groep agenten van bureau Marconiplein zijn eind juni gepubliceerd door NRC. In de berichtjes stonden termen als 'kankervolk', 'kutafrikanen' en 'pauperallochtonen'. Daarop stelde justitie een onderzoek in. Maar tot een vervolging kwam het niet, omdat de opmerkingen in een besloten groep werden gedaan en niet in het openbaar.

De politie stelde zelf ook een onderzoek in. Dat is nog bezig. De agenten zijn lopende het onderzoek nog gewoon aan het werk. Of er maatregelen tegen hen worden genomen, moet binnen enkele maanden duidelijk worden, verwacht Aboutaleb.

De burgemeester zegt dat de politieleiding afgelopen zomer aan alle leidinggevende nog eens heeft gevraagd alert te zijn op racisme en discriminatie. Ook is er een apart team dat interne aangiften opneemt en beoordeelt. Verder werkt de eenheid eraan om een betere afspiegeling van de samenleving te worden. Hoe het daarmee gaat, zal Aboutaleb in november toelichten in een nieuwe brief.