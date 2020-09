Antisemitische leuzen in Rotterdams gebouw: 'kattenkwaad', zegt verdachte

The Red Apple in Rotterdam

Justitie heeft een taakstraf van honderd uur geëist tegen een 24-jarige Rotterdammer die antisemitische leuzen had aangebracht. De bekladdingen waren in het gebouw The Red Apple in Rotterdam Centrum.

In het trapportaal en in de lift waren onder meer hakenkruisen geschilderd en teksten als 'alle joden aan het gas', 'Sieg Heil' en '#adolf130', verwijzend naar de 130e geboortedag van Adolf Hitler.

Verdachte Yoeri M. heeft bekend dat hij de graffiti samen met twee vrienden heeft aangebracht. In een geval ging het om een verjaardagscadeau voor een vriend die 21 jaar werd. 'Wilkom in das Nazireich #21!' is er op de foto te zien, naast een levensgroot geschilderde nazi-vlag met hakenkruis.

De medeverdachten kregen in maart 40 uur taakstraf en vrijspraak. Zij wezen destijds Yoeri aan als de bedenker, als de man met de fascistische ideeën. De Rotterdamse rechters zaagden de verdachte op dit punt lange tijd door. "Waarom doe je zoiets? U weet toch hoe ongelooflijk kwetsend dit is voor joodse mensen?"

Stoer doen

De Rotterdammer wilde er eigenlijk niet veel over zeggen. "Het was kattenkwaad. Stoerdoenerij. Ik wist niet waar ik mee bezig was." Daar namen de rechters geen genoegen mee. Zij wezen erop dat het niet eenmalig was. In januari 2019 waren de eerste keer leuzen aangebracht. Nadat het complex was schoongemaakt, volgden tien dagen later nieuwe teksten en tien dagen weer.

De rechter: "Waarom racistische leuzen? Als u wilde shockeren, had u ook een penis kunnen schilderen of 'kanker-Ajax'. Maar waarom 'Sieg Heil', waarom met de Hitlergroet op de foto?" De verdachte hield vol dat hij eigenlijk niet zoveel afwist van de Tweede Wereldoorlog en dat hij het deed voor de spanning, vanwege het taboe. "Ik heb mij de schade aan The Red Apple ook niet gerealiseerd. Ik dacht: ze halen het er wel met een sopje af."

Yoeri M. is gediagnosticeerd met autisme en ADHD. "Ik kan niet altijd even goed inschatten wat de gevolgen zijn van mijn gedrag. Maar ik weet in ieder geval dat deze zaak één groot leerproces is voor mij. Als ik naar de foto's kijk, dan herken ik mijzelf niet. Ik zat toen in een moeilijke periode. Ik wil nu vooruit kijken en verder met mijn HBO-studie."

Officier van justitie Ernst Pols hield rekening met zijn persoonlijke achtergrond. "Een taakstraf van 140 uur zou hier op zijn plaats zijn, maar ik kom uit op honderd uur. Als we dan toch met een sopje aan de gang moeten, dan is dit misschien wel een goede invulling voor u."

In zijn slotwoord zei Yoeri M. ook dat hij niet alleen de zitting maar ook die periode in zijn leven wilde afsluiten. "ik heb ontzettend veel geleerd."

Oproep tot geweld

In dat licht is een recente post van hem op Facebook opvallend te noemen. Hij schrijft op 14 augustus 2020 naar aanleiding van het bericht dat Facebook foto's van Zwarte Piet gaat verbieden:"Mensen, ik heb al langere tijd (fysiek) een rechts tegengeluid laten horen, maar nu ben ik het toch meer dan zat. Ik wil nu toch openbaar oproepen om geweld te gebruiken tegen de overheid en al die linkse flikkers die ons democratisch goed ondermijnen."

Om een reactie gevraagd na de zitting wilde Yoeri M. daar niets over zeggen. Hij heeft de Facebook-post vervolgens onmiddellijk verwijderd. Justitie in Rotterdam zegt voor de zitting van woensdag niet op de hoogte te zijn geweest van het bericht op Facebook.

De rechter in Rotterdam doet op 7 oktober uitspraak in de discriminatiezaak.